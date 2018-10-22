新北免費肝癌篩檢 1733名受測者逾5成有脂肪肝

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）肝病是國病，為喚起國人重視定期追蹤檢查的重要性，肝病防治學術基金會結合國際扶輪3523地區，動員50位來自全台的肝膽腸胃專科醫師與500多位護理人員與志工，昨（21）日為新北市40歲以上勞工朋友舉辦首次大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，六小時為高達1733人篩檢。

肝病基金會董事長許金川教授指出，總計1733名受檢者，2位高度懷疑肝癌，另有27位屬於性質不明的肝腫瘤，有4位肝硬化、肝實質病變38人；肝囊腫(水泡)高達216人，良性肝內血管瘤有90位。值得注意的是，高達957位受檢民眾有脂肪肝，比例高達55%。

前來義務做腹部超音波篩檢的肝基會台南分會執行長牟聯瑞醫師表示，台灣肝病患者多，肝癌高峰落在45至65歲，屬於還在打拼的資深勞工，篩檢、追蹤至為重要，「若有B肝或C肝應定期接受腹部超音波篩檢。若沒有B、C肝，也不代表無肝病風險，因為四分之一成人有脂肪肝。」

同樣前來擔任志工的台大醫院綜合診療部主治醫師郭雨庭指出，許多受檢民眾不知道自己有無B、C肝，他特別提醒完整的肝臟檢查，除了抽血檢查，還要做腹部超音波，才能了解自己的肝臟是否健康。

【肝臟是沉默的器官，沒症狀不代表沒肝病，透過完整檢查才知道肝臟有沒有生病】

完整的肝臟檢查包括抽血驗B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、甲種胎兒蛋白（AFP）、肝發炎指數（GOT、GPT）以及腹部超音波檢查；已經確認是B、C型肝炎的帶原民眾，務必定期接受追蹤檢查。肝癌患者唯有透過早期發現、早期治療，才能避免遺憾！

超音波檢查是檢查肝膽疾病的最佳工具，它無痛苦、安全、診斷率又高，是診斷肝腫瘤最快速、準確的方法，也可以迅速判斷肝臟有無肝硬化或肝實質病變，尤其可以利用超音波檢查快速找到小至1公分的肝臟腫瘤，可以早期發現肝癌、掌握早期治療的契機。所以，肝癌高危險民眾，包括有B、C肝炎帶原者、家族性肝癌患者以及肝硬化患者，切記一定要半年做一次腹部超音波檢查。若無症狀、或非屬高風險族群，超音波篩檢自費約上千元。