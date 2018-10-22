澳洲兒童性侵案 總理顫抖公開道歉

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）澳洲兒童性侵案鬧得沸沸揚揚，總理莫里森（Scott Morrison）今（22）日在首都坎培拉發表公開演說，向社會大眾致上最深的歉意。

根據《BBC》報導，澳洲皇家回應兒童性侵委員會（Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse）在歷時5年的調查報告中，發現數以千計的機構，包含教會、學校和運動俱樂部等，竟有高達1萬5000多起駭人的兒童性侵案件。

由於神職人員性侵兒童的事件層出不窮，澳洲政府於2012年下令成立澳洲皇家回應兒童性侵委員會（Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse）展開全面調查，有超過1萬5000名性侵受害者與委員會聯繫，共有4000多個機構遭指控，其中多數是天主教相關機構，而這些受害者目前幾乎都已是青壯年。

其實，委員會早已在報告中做出建議，包括若有人向神職人員告解時透露遭性侵的消息，神職人員有通報的義務，但卻被天主教教會強烈反對，稱此舉違反神職人員與告解民眾的封口約定。

另外，報告中亦指出，天主教教會不應該強制神職人員「獨身」，而應該採自願制，雖然獨身規定不是兒童性侵的直接原因，但卻是造成兒童性侵的一大因素。

莫里森在演說中表示：「我們終於在今日正視孩子的淒厲的尖叫與痛苦，並乞求受害者與其家屬的原諒。」

據報導，受害者依法最高可得到15萬澳幣的賠償金。

以下為澳洲總理莫里森的公開道歉演說：