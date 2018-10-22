台藝術家出發星國　分享創作理念共交流

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）近日於新加坡開幕的「盛放台灣－台灣當代藝術展」，ION Art 藝廊共展出32位台灣當代藝術家的35件作品，呈現台灣當代的多元藝術樣貌，並帶來講座與大家交流。



(圖/臉書專頁)

「盛放台灣－台灣當代藝術展」展出的32位台灣當代藝術家，包括陳誼嘉、葛振傑、吳文成、伊誕·巴瓦瓦隆、廖堉安、林慶芳、蕭秋芬、黃秋月、林葆靈、吳文成、胡采炘、周珠旺等人，並邀請參展藝術家陸先銘、賀蕙芝、蕭雅心前往新加坡舉辦講座，分享創作理念以及藝術人生。



藝術家陸先銘畢業於中國文化大學美術系，歷任華岡現代藝術協會、台北畫派、悍圖社會長。1981年榮獲雄獅美術新人獎首獎、1992年又獲台北現代美術雙年展首獎、2002年再獲廖繼春油畫創作獎首獎。陸先銘的展覽紀錄豐富，涵蓋國內外各大美術館、畫廊，多年來已逾百餘次，作品且獲德國路德維國際藝術論壇等各大美術館、博物館及私人收藏。



主辦單位報導，陸先銘二十多年來的創作內容，一直鎖定在他生活空間環境中所糾結的文化省思，未曾改變，希望藉著不同時期的人文觀察、心境變遷、研究角度，所創作的系列作品，依序勾勒出台灣在邁入新世紀後，社會裡層某一種堅實特殊的文化造形。這種誠懇面對生存空間環境的作品，結構性的展現了台灣社會特有的強韌生命力，藉著精練的造型選取、色彩安排，紀錄了我們共同的記憶，這不只是圖像的熟悉，而是生命底層共有的軌跡，難以取代的集體意識。



除此之外，藝術家賀蕙芝畢業於視覺美術繪畫創作碩士，美國麻州大學達特茅斯分校 ，現任輔仁大學藝術學院藝術與文化創意學程兼任講師，也是長期戮力創作的專職藝術家，獲獎無數，並於2014年榮獲全國美術展油畫類金牌獎，賀蕙芝展覽及駐村等經歷豐富，作品也多獲國內外公立機關、私人企業收藏。



藝術家擅長從寫實中勾勒華麗，並使用油畫進行一系列創作，而創作取材則來自貼近大眾的生活物品。以象徵藝術的靜物畫描繪台灣日常的生活文化，透過隱喻性的日常情景、物件，希望能喚起對生命的感恩和知足。



最後，蕭雅心目前就讀於台南藝術大學藝術創作與理論博士班，多次入選各項美展，國外旅行、駐村經驗豐富，也因此影響其創作思維和風格。創作風格獨特，且有其累積豐碩的創作脈絡，不斷精進的創作精神深獲肯定，其展覽、獲獎成績斐然。



蕭雅心的作品以抽象之色塊與線條，表現其創作過程之各階段，擅長描繪心理空間的正負消長，有像是對話般的，有似窺探人的，也有紀錄故事的，回想過去的，或是在環境裡探究「自我」，她的創作有其獨特的色彩掌握能力，擅於將外在的情境風貌，內化成內心的感覺及溫度，並探究繪畫中的造型及色彩在繪畫中如何取得平衡的力量。