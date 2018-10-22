台當代藝術前往星國　「盛放」光彩與國際接軌

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近日於新加坡開幕的「盛放台灣－台灣當代藝術展」，ION Art 藝廊共展出32位台灣當代藝術家的35件作品，呈現台灣當代的多元藝術樣貌。

由Taiwan Art Bank 藝術銀行和駐新加坡台北代表處主辦的「盛放台灣－台灣當代藝術展」，開幕茶會吸引人潮參觀，據中央社報導，駐新加坡代表梁國新出席開幕典禮時致詞表示，台灣推動「新南向政策」，加強與東南亞、南亞、澳紐各國交流，新加坡不僅是國際金融樞紐，更是東南亞文化藝術核心。

梁國新指出，這次展覽是由外交部與文化部於2017年起共同推動的計畫，透過駐外機構展示台灣當代藝術家創作，支持他們與國際接軌，並以新加坡為起點，開啟台灣藝術家與東南亞及國際藝術界交流。

策展人張雅雯指出，為提升展覽推廣效益，使台灣當代藝術與新加坡有更直接接觸，「盛放台灣－台灣當代藝術展」特別邀請台灣藝術家陸先銘、賀蕙芝及蕭雅心等人辦理講座，與新加坡藝術家對談，並期望透過這次展出深化新加坡民眾對台灣文化、藝術的了解，體認台灣文化內涵多樣性，營造台灣國際文化外交形象。

「盛放台灣－台灣當代藝術展」從17日到28日在ION Art 藝廊展出陳誼嘉、葛振傑、吳文成、伊誕‧巴瓦瓦隆、廖堉安、林慶芳、蕭秋芬、黃秋月、林葆靈、吳文成、胡采炘、周珠旺等多位台灣當代藝術家作品。