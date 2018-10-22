駁柯文哲「臺灣商品」說　吳釗燮：臺灣是非賣品

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對臺北市長柯文哲上週接受外媒專訪時稱臺灣對美國而言只是「貨架上的商品」，外交部長吳釗燮今日在立法院答詢時表示「絕對不同意」柯文哲的說法，並指出臺灣是主權獨立的國家，有自己的外交政策及利益，「臺灣是非賣品」。

《彭博》上週五（19）日刊出專訪柯文哲的報導，並題為《臺北市長表示臺灣不過是川普架上的一個商品》。柯文哲在訪問中提及，對美國總統川普（Donald Trump）而言，臺灣只是「貨架上的商品」，臺灣必須要提升自己的價值，並且接受自己的地位就是夾在美中兩大強權遊戲的一顆棋子。

吳釗燮週一上午在立院外交及國防委員會備詢時表示，自己對於柯文哲的一番說法感到「非常訝異」，並且「絕對不同意，Taiwan is not for sale」。吳釗燮強調，臺灣是主權獨立的國家，有自己的外交政策及利益，「臺灣是非賣品」。

吳釗燮接著指出，臺灣政府的作為一定是以國家利益為主，「不是說要賣給這個國家、要賣給那個國家，這個從來沒有在我們外交部的思考裡。」

吳釗燮回應國民黨立委江啟臣的質詢時表示，對於柯文哲過去許多涉及外交及其他國家的談話「非常不認同」，更直言「還好他是臺北市長」。不過，江啟臣也指出，柯文哲身為臺灣首都的市長，有一定政治代表性，其言論可能引起其他國家的關切。

民進黨立委羅致政則批評柯文哲的言論有兩大錯誤，一是認為小國不需要外交，其次則是認為國際社會間只有價格、沒有價值。他並建議外交部應該提出正式的說法。

吳釗燮則回應，「小國更需要外交」。他提及先前參加太平洋論壇時，得知挪威年度援外的金額高達7千1百萬美金，同樣是小國「但比我們更賣力」。此外，吳釗燮也說明臺灣的價值在於「民主、自由開放的市場，以及捍衛安全的決心」。