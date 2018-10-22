【震撼彈】福原愛宣布從桌球界退役　理由是台灣人對她太好了

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）日本桌球天后福原愛嫁給台灣桌球好手江宏傑，成為台灣媳婦剛滿兩周年。兩人婚後育有一女，夫妻倆經常曬恩愛，或在社群網站帶寶寶一起放閃。

去年結婚一周年兩人曬恩愛 (翻攝江宏傑微博)

不過福原愛昨(21)日晚間在臉書、微博與官網PO文無預警宣布退休，震驚大批粉絲。

大家好 我是福原愛。 謝謝大家總是在粉絲團給我加油支持 今天要跟大家說一件事情 我要宣布退役了。

福原愛說，在跟小傑(江宏傑)結婚之前，台灣的球迷們可能對她不太認識，但當她嫁來台灣之後，大家卻無條件的都對她很好。把她當親生女兒的婆家、還有走到哪裡都對她笑的大家、好吃的台灣食物、還有一直留言給她稱讚寶寶AILA醬可愛的網友們，讓她不會感覺自己是一個人來到了台灣這個異鄉。

她說自從里約奧運結束以來，她已經兩年沒有正式比賽。事實上這兩年來她每天都在想要不要繼續打桌球，昨(21)日晚她終於悟出答案。

從前為了能拉一把日本的桌球而不斷地投入， 我一直認為讓日本桌球隊更好是我的責任與使命。 2年前結婚記者會上我曾說過，讓我先把家庭組好、回來再打桌球。 回首一看，日本桌球很多學妹都很棒， 我也能安心的放下我給自己的壓力，我能用其它的方式幫助桌球界。

思考之後，福原愛覺得兩條路一樣有意義。桌球陪伴了她超過26年，以後也不可能沒有桌球這件事。只是換一個需要她的角色，換一個需要她的地方，希望能夠把桌球帶給更多小朋友，讓更多人愛上桌球。

更重要的是她希望自己能夠去學習更多事物，

我喜歡煮菜、喜歡研究漂亮的事物，也希望能夠替文化交流盡一點心力。 只要有地方需要我，我都想付出一份心力。 謝謝台灣的大家給我很多鼓勵和支持，

小愛說，雖然好像辜負了大家一聲聲「希望看到妳拚戰東京奧運！」的期望，但她並沒有遺憾，而是好好地完成了桌球選手身份該做的任務，現在開始要去另一個地方發揮自己的價值。

文末她再次跟大家說一聲謝謝，特別也謝謝老公小傑，沒有他、小愛可能跟台灣這塊地土就沒有如此深刻的緣份，她也特別珍惜這份跟大家的情感。

台灣時間今(22)日下午將近兩點時，福原愛非常接地氣地，分享了台北捐血中心關於普悠瑪出軌意外、捐血量已經足夠的新聞稿，她特別PO文說: