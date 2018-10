WildAid新影片　攜手版畫藝術家製《百里婚宴圖》拒魚翅

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)「清明上河圖」這幅巨作,相信不少人都曾經在故宮看過,當年的北宋畫家張擇端應該未曾想過,他的作品可以橫跨古今給予當代藝術家新的創作靈感:《百里婚宴圖》。

華人社會有「無翅不成宴」的習俗與觀念,因此「魚翅羹」一直被視為高級食材,是重要場合不可或缺的佳餚,然而很多人都不知道「魚翅羹」的主要原料來自鯊魚的鰭。

國際動保組織野生救援WildAid自2004年開始在華人社會宣導公眾「拒食魚翅」的觀念並在今年,決定和中國青年藝術家翟硯軍合作製作《百里婚宴圖》,以北宋著名長圖《清明上河圖》為創意靈感,透過翟硯軍的木刻版畫的藝術手法,將婚宴場景拉進民間祠堂,從大門開始逐一帶領觀眾身歷其境。

WildAid表示,《百里婚宴圖》的故事從祠堂的喜宴所上的菜餚開始,再延伸到廚房、街道、酒樓、海鮮市場、水產加工廠、港口、漁船等……透過一幕幕的動畫還原中國嶺南婚宴上必不可少的一道菜「魚翅羹」,它背後一條完整貿易鏈條。

▲《百里婚宴圖》中的一幕。圖片來源:野生救援WildAid

青年藝術家翟硯軍表示,用版畫的形式創作《百里婚宴圖》是想突出中國的傳統文化氣息。他認為,中國傳統文化中的一些精髓應當被傳承下去,比如看重誓約、尊敬長輩等等,但同時有一些傳統應當被改變或摒棄,比如好面子、講排場等。

翟硯軍還說,沒有「魚翅羹」的婚宴照樣能表達新人對來賓的感謝,而家人朋友的祝福也不會因為沒有吃到魚翅羹而減少。他強調,魚翅並不是婚宴上的必須品,我們不應當為了顯得有面子而消費魚翅。

他接著說,有很多人疑為魚翅是滋補品,但其實不然。野生救援北京首席代表史蒂夫補充,事實上,魚翅並無特殊營養價值,並且富含重金屬,食用反而影響健康,並不是宴請他人的好選擇。

史蒂夫表示,鯊魚是海洋生物鏈頂端的掠食者,它們控制著中小魚類的數量,從而保障了珊瑚礁的健康以及海洋生態環境的總體平衡。他還說,相對於其他魚類,鯊魚數量少,繁殖率低,性成熟晚,過度捕撈後種群很難恢復。

WildAid補充,鯊魚是巡遊魚類,廣泛分佈於全世界的各個海域。由於連續多年受到人類過度捕撈的威脅,鯊魚種群數量下降明顯。其中至少有鯨鯊、姥鯊、噬人鯊(大白鯊)、長鰭真鯊、鼠鯊、路氏雙髻鯊、無溝雙髻鯊、錘頭雙髻鯊、細尾長尾鯊、大眼長尾鯊和淺海長尾鯊等種類的鯊魚因為種群數量下降速度過快,存在滅絕風險。

▲《百里婚宴圖》中的一幕。圖片來源:野生救援WildAid

該動保組織還說,目前這11種鯊魚受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)保護和監管。儘管如此,由於準確監測鯊魚數量難度極大,並受公約修訂和實施的滯後性、以及非法捕撈和走私頻繁等因素的制約和影響,目前依然有很多種類的鯊魚因沒有受到保護而被過量捕撈。

《百里婚宴圖》由國際環保組織野生救援WildAid攜手華南區數字行銷創意機構I2mago及80後版畫藝術家「小民老二」翟硯軍聯合創作,這幅圖全長40米,展現了嶺南地區祠堂婚宴的傳統風情,以及婚宴中的魚翅羹背後的故事,已在中國廣洲展出,未來將移往北京路和珠海廣場站繼續展出至11月底。

▲「Animated Campaign Urges No Shark Fin Soup at Weddings」(影片來源:WildAid)

延伸閱讀:

野生救援WildAid新影片 華人「無翅」婚宴不失傳統

摒棄「無翅不成宴」過時觀念 WildAid籲拒吃魚翅

WildAid:保育海洋生態 從拒吃魚翅開始