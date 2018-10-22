WildAid新影片　攜手版畫藝術家製《百里婚宴圖》拒魚翅

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「清明上河圖」這幅巨作，相信不少人都曾經在故宮看過，當年的北宋畫家張擇端應該未曾想過，他的作品可以橫跨古今給予當代藝術家新的創作靈感：《百里婚宴圖》。

華人社會有「無翅不成宴」的習俗與觀念，因此「魚翅羹」一直被視為高級食材，是重要場合不可或缺的佳餚，然而很多人都不知道「魚翅羹」的主要原料來自鯊魚的鰭。

國際動保組織野生救援WildAid自2004年開始在華人社會宣導公眾「拒食魚翅」的觀念並在今年，決定和中國青年藝術家翟硯軍合作製作《百里婚宴圖》，以北宋著名長圖《清明上河圖》為創意靈感，透過翟硯軍的木刻版畫的藝術手法，將婚宴場景拉進民間祠堂，從大門開始逐一帶領觀眾身歷其境。

WildAid表示，《百里婚宴圖》的故事從祠堂的喜宴所上的菜餚開始，再延伸到廚房、街道、酒樓、海鮮市場、水產加工廠、港口、漁船等……透過一幕幕的動畫還原中國嶺南婚宴上必不可少的一道菜「魚翅羹」，它背後一條完整貿易鏈條。

▲《百里婚宴圖》中的一幕。圖片來源：野生救援WildAid

青年藝術家翟硯軍表示，用版畫的形式創作《百里婚宴圖》是想突出中國的傳統文化氣息。他認為，中國傳統文化中的一些精髓應當被傳承下去，比如看重誓約、尊敬長輩等等，但同時有一些傳統應當被改變或摒棄，比如好面子、講排場等。

翟硯軍還說，沒有「魚翅羹」的婚宴照樣能表達新人對來賓的感謝，而家人朋友的祝福也不會因為沒有吃到魚翅羹而減少。他強調，魚翅並不是婚宴上的必須品，我們不應當為了顯得有面子而消費魚翅。

他接著說，有很多人疑為魚翅是滋補品，但其實不然。野生救援北京首席代表史蒂夫補充，事實上，魚翅並無特殊營養價值，並且富含重金屬，食用反而影響健康，並不是宴請他人的好選擇。

史蒂夫表示，鯊魚是海洋生物鏈頂端的掠食者，它們控制著中小魚類的數量，從而保障了珊瑚礁的健康以及海洋生態環境的總體平衡。他還說，相對於其他魚類，鯊魚數量少，繁殖率低，性成熟晚，過度捕撈後種群很難恢復。

WildAid補充，鯊魚是巡遊魚類，廣泛分佈於全世界的各個海域。由於連續多年受到人類過度捕撈的威脅，鯊魚種群數量下降明顯。其中至少有鯨鯊、姥鯊、噬人鯊（大白鯊）、長鰭真鯊、鼠鯊、路氏雙髻鯊、無溝雙髻鯊、錘頭雙髻鯊、細尾長尾鯊、大眼長尾鯊和淺海長尾鯊等種類的鯊魚因為種群數量下降速度過快，存在滅絕風險。

▲《百里婚宴圖》中的一幕。圖片來源：野生救援WildAid

該動保組織還說，目前這11種鯊魚受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）保護和監管。儘管如此，由於準確監測鯊魚數量難度極大，並受公約修訂和實施的滯後性、以及非法捕撈和走私頻繁等因素的制約和影響，目前依然有很多種類的鯊魚因沒有受到保護而被過量捕撈。

《百里婚宴圖》由國際環保組織野生救援WildAid攜手華南區數字行銷創意機構I2mago及80後版畫藝術家「小民老二」翟硯軍聯合創作，這幅圖全長40米，展現了嶺南地區祠堂婚宴的傳統風情，以及婚宴中的魚翅羹背後的故事，已在中國廣洲展出，未來將移往北京路和珠海廣場站繼續展出至11月底。

▲「Animated Campaign Urges No Shark Fin Soup at Weddings」(影片來源：WildAid)

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