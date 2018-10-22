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東南亞文化藝術論壇　泰國文創推手來台開講

推廣南部七縣市生活美學、社區營造、文化藝術展演、文化創意產業及社會教育等不落人後，舉辦種類繁多的活動

By 藝文組,台灣英文新聞－編輯
2018/10/22 14:06
文化藝術論壇甫於國立臺南生活美學館落幕（圖/東南亞文化藝術論壇）

文化藝術論壇甫於國立臺南生活美學館落幕（圖/東南亞文化藝術論壇）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」已開跑，今年以東南亞生活工藝與美學為主題，舉辦一系列文化藝術論壇、生活工藝工作坊、民謠音樂培訓、生活工藝與民謠主題展演及巡迴系列活動等，希望民眾能更認識身邊新住民的母國文化。

國立臺南生活美學館（National Tainan Living Art Center）推廣南部七縣市生活美學、社區營造、文化藝術展演、文化創意產業及社會教育等不落人後，舉辦種類繁多的活動，包含「培力工作坊–生活工藝」，主題分別為「泰國竹編工藝」、「臺灣藺草工藝」、「越南竹工藝」和「越南立體捲紙」，帶領大家體驗泰國、臺灣與越南的傳統手工藝術之美；即日起至11月6日的活動為「東南亞民謠音樂培訓」，帶領大家認識印尼民歌與演練傳統樂器－搖竹，印尼的搖竹（Angklung）是西爪哇地區極具代表性的樂器，早期應用於娛神、祭典及生命禮俗上，近來亦用於生活娛樂和慶典中。

另外，「文化藝術論壇－東南亞與臺灣的生活美學」甫於昨（21）日結束，於國立臺南生活美學館3F國際會議廳進行，此次論壇特別邀請引領泰國創意設計中心成為曼谷文創搖籃的推手Mr. Apisit Laistrooglai，將泰國織品藝術帶入時裝設計的曼谷泰國藝術大學講師Ms. Namfon Laistrooglai，以及擔任國內知名設計產業要職－國立成功大學C-Hub創意基地執行長劉舜仁教授，與從事印尼田野研究近20年的蔡宗德教授，一同分享他們所認識的東南亞生活美學。

除此之外，下午的場次為討論東南亞傳統音樂，邀請到從事印尼田野研究近20年的蔡宗德教授、國立臺灣藝術大學李明晏教授與國立臺北藝術大學傳統音樂學系李秀琴教授，一同分享他們所認識的東南亞傳統音樂。

 
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