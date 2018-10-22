東南亞文化藝術論壇　泰國文創推手來台開講

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」已開跑，今年以東南亞生活工藝與美學為主題，舉辦一系列文化藝術論壇、生活工藝工作坊、民謠音樂培訓、生活工藝與民謠主題展演及巡迴系列活動等，希望民眾能更認識身邊新住民的母國文化。

國立臺南生活美學館（National Tainan Living Art Center）推廣南部七縣市生活美學、社區營造、文化藝術展演、文化創意產業及社會教育等不落人後，舉辦種類繁多的活動，包含「培力工作坊–生活工藝」，主題分別為「泰國竹編工藝」、「臺灣藺草工藝」、「越南竹工藝」和「越南立體捲紙」，帶領大家體驗泰國、臺灣與越南的傳統手工藝術之美；即日起至11月6日的活動為「東南亞民謠音樂培訓」，帶領大家認識印尼民歌與演練傳統樂器－搖竹，印尼的搖竹（Angklung）是西爪哇地區極具代表性的樂器，早期應用於娛神、祭典及生命禮俗上，近來亦用於生活娛樂和慶典中。

另外，「文化藝術論壇－東南亞與臺灣的生活美學」甫於昨（21）日結束，於國立臺南生活美學館3F國際會議廳進行，此次論壇特別邀請引領泰國創意設計中心成為曼谷文創搖籃的推手Mr. Apisit Laistrooglai，將泰國織品藝術帶入時裝設計的曼谷泰國藝術大學講師Ms. Namfon Laistrooglai，以及擔任國內知名設計產業要職－國立成功大學C-Hub創意基地執行長劉舜仁教授，與從事印尼田野研究近20年的蔡宗德教授，一同分享他們所認識的東南亞生活美學。

除此之外，下午的場次為討論東南亞傳統音樂，邀請到從事印尼 田野研究近20年的蔡宗德教授、國立臺灣藝術大學李明晏 教授與國立臺北藝術大學傳統音樂學系李秀琴教授，一同分 享他們所認識的東南亞傳統音樂。