越南婦女節不38！團結女力獻花表心意　齊聚嘉義表演藝術中心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）移民署南區事務大隊嘉義縣服務站攜手嘉義縣社會局、以及嘉義縣新住民家庭服務中心，嚮應「越在我嘉-歡慶越南婦女節」活動，已於昨(21)日下午在嘉義縣表演藝術中心舉辦活動歡慶越南「婦女節」。

為嚮應「越在嘉文化棧」棧長阮金紅女士發起的「越在我嘉-歡慶越南婦女節」活動，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站等單位皆配合舉辦各式活動。

越南政府把每年的10月20日訂為越南婦女節，作為越南女性獨有的節日，旨在團結廣大女性，表揚對國家建設、社會發展傑出成績及貢獻的女性。

「越在嘉文化棧」則為一交流區域，租用民間房舍，由多位新住民姊妹在棧內擺上東南亞書籍、越南傳統服飾、器具、人物陶瓷娃娃、越語十字繡、越南食譜與食材等，室內布置成粉紅色的越南夢幻新房，擺上新婚枕、手工扇等。可接受預約辦理越南文化體驗活動，包括越式咖啡、美食製作、手工藝創作等。

「越在嘉文化棧」致力於推動東南亞與台灣文化的深度交流，經常舉辦東南亞文化講座與體驗課程、國際語言交換、越南母語學習及在地特色手作工作坊等活動，並提供移民移工法律服務及新移民姐妹家暴庇護。

文化棧表示，辦理活動項目相當多元，週一至週五白天提供個人或團體預約參訪，關心移民工相關議題的朋友可以來棧討論或與移民工朋友自然交流，平日晚上或週末假日則常主動發起移民工休閒聚會，或與縣市政府相關單位合作推動新移民藝文活動及社區活動，期能打造一個台灣民眾及東南亞各國人民平等相處、互相理解的文化空間。

今日報導，越南婦女節這一天，越南的男性習慣送花給母親、太太、老師、女同事、女員工等，感謝她們的辛苦付出，表達祝福與愛意。來台的越南籍新住民的阮金紅女士，特別將越南婦女節這個獻花給婦女的活動移到臺灣舉辦，讓越南新住民及移工們一解鄉愁。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站等單位，配合「越在嘉文化棧」所辦活動，在嘉義縣表演藝術中心為民眾帶來多元文化的視覺饗宴，同時也讓越南新住民及移工感受到與家鄉相同的過節文化。

移民署嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署將持續的透過活動，關懷在台的新住民及移工朋友，目前在嘉義縣居留的越南籍女性移工有1,845人，越南籍的女性新住民有3,774 人，合計有5,619名越南籍女性在嘉義縣，為照顧家庭、子女及工作而努力，希望未來繼續推廣辦理，讓台灣民眾感受更多不同的族群、認識更多不同的文化。