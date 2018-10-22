〈財經主筆室〉業績新猷不敵賣壓 為何鴻海減資瘦身股東這次不買單？

台積電法說會下調今年成長展望，但外資報告依舊上調目標價，甚至上看315元，還有33%漲幅空間；相較另一蘋概股指標-鴻海，雖發布今年9月、單季及全年營收分別創歷史次高或締歷年同期新高，但卻不能激勵股價，一個現金減資消息，將股價打落70元大關，減資停牌交易最後收盤價68.1元，創下鴻海股價從2011年10月以來近7年新低紀錄，台積電、鴻海兩檔科技龍頭股，股價表現大不同、股東心情兩樣情！

從鴻海業績面來看，包括9月營收、第3季營收、今年來營收不是歷史次高就新高，外資預期第4季營收仍將維持高檔，但多頭似乎完全不買單，外資10月來連續賣超逾10萬張以上，從波高段高點86元跌至停牌交易收盤68.1元，2個月跌幅20.81%。

為何許多公司減資退現金給股東都會帶動股價上漲、但鴻海卻不是？觀察鴻海首度辦減資346.57億元，比率20%，每股退還股東2元現金，減資後股本將降至1386.29億元，每股淨值將由68.58元攀升至83.23元，減資後換發新股10月26日上市，恢復後參考價82.62元。

據證交所統計，鴻海股東人數超過70萬人，其中約65%法人，外資占49.18%，其餘為本國政府機構、金融機構及本國法人，散戶持股為34.77%，人數高達69萬6000人左右，顯見台灣散戶投資人十分力挺郭董，每年股東會上小股東感性發言，更讓郭董感觸良多，但這次減資大跌卻讓小股東受傷很深，小股東們挺郭董明顯挺的相當辛苦！

鴻海今年5月11日董事會通過減資案當天股價為85元，到10月17日減資停牌最後交易日，股價只剩68.1元，每股退還2元現金還沒有拿到，股東持股資產就已先縮水2成，等26日恢復買賣，持股又要硬生生減掉2成，雖可拿到每股2元現金回來，似乎很難彌補損失，只能說從頭挺到尾至今持股一張都沒賣的郭董死忠粉絲，這一路相挺代價不小。

事實上減資2成將現金退還股東，除可增加股東權益報酬率外，也可藉此瘦身、調整資本結構，未來也可提高每股稅後純益表現，財務調度彈性增加，鴻海將朝向控股角色邁進。以鴻海規劃來看，將來在台灣除支付股東股息外，已無太多資金需求，可預期之後鴻海在台灣應不會有大型投資或併購案出現，亦即將來能夠激勵鴻海股價的利多，應該都是「母以子貴」，其中目前已經在中國上市掛牌的互聯網(FII)是觀察重點。

只是從大環境來看， 美中貿易戰陰霾未解，明年上半年產業景氣狀況混沌未明，鴻海旗下富聯網(FII) 近日持續跌破發行價，股價從波段高點回落迄今幅度超過5成，讓外界更關心鴻海集團在中國布局的進展，在美國投資目前也尚在設廠階段，短期內缺乏重大利多的激勵。減資後的股價表現若仍無有一番新局，向來十分重視小股東郭董，明年減資後首次股東會上應該會不太好過！