新住民美食餐廳獲佳評　移民署幕後功臣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）移民署搭乘行動服務列車抵達雲林，至雲林縣社會關懷協會以及福懋企業關懷移工，與移工面對面溝通現況及關懷需求，並邀請新住民剪髮職訓課程學員提供義剪服務。

自由報導，移民署南區事務大隊大隊長謝文忠等人搭乘行動服務列車抵達雲林，與中國、越南、印尼、泰國、柬埔寨等國家新住民座談，並訪視雲林在地的新住民，關懷其在臺生活情形。

其中，中國籍新住民龐炎，來台已超過15年，自營「我的店」開在雲林科技大學旁，雞排咖哩飯及充滿家鄉風味的香蔥雞飯最受學生們的喜愛，店內並提供新住民、僑生交流平台，不僅投入關懷弱勢新住民二代子女，免費招待享用美食，有空也會參加義剪等公益活動。

此外，中國吉林的新住民周艷和先生共同經營人氣小吃「周爺爺蔥油餅」，營業至今將近18年，自製餅皮搭配獨家醬料吸引聞香而來的人潮。周艷回憶著說道，剛來臺灣時生活很艱苦，現在的生活忙碌但充實，很珍惜現在簡單平凡的生活，也很感謝移民署給了她很多的協助。

移民署南區事務大隊大隊長謝文忠表示，新住民帶來了不同的文化元素，讓剪髮、拼布、美食在各地開花結果，將所學回饋社會，更豐富了台灣社會的內涵。此外，移民署的服務範圍已不僅是關懷新住民部分，更包含外籍移工，未來將持續結合各方資源，共同守護移工權益。