移民署辦求職體驗　媒合企業找到好員工

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中豐原麥當勞近日舉行職場體驗，並開放提交求職履歷，協助新住民融入在台生活，並培養他們以及新二代有自我謀生的能力。

移民署與麥當勞合作，近日於台灣各大城市舉辦職場體驗，包含認識工作環境與福利及模擬面試等，藉此了解工作內容，也於現場開放求職申請，移民署台中市第二服務站主任張金順表示，企業能招募到適合的員工，也能培養新住民及其子女有自我謀生的能力。

此次活動開放30個名額報名，反應熱烈當日額滿，有人現場填寫求職表，有人表示回去會告訴親朋好友。

中時報導，越南籍新住民陳小姐表示，麥當勞有五星級咖啡師，自己喜歡品嘗咖啡，也曾想過經營咖啡館，現在找到夢想中的工作又可以實現自我。她表示，除了體驗蛋捲冰淇淋DIY，參觀麥當勞廚房，了解餐點如何製作，以及面試技巧課程外，麥當勞團隊合作的互動方式，讓自己覺得很放心。

麥當勞人力資源部柯經理指出，麥當勞提供友善職場環境，針對新住民朋友，除提供多語系的招募溝通工具，以及越南語版本的個人訓練教材，後續還將提供其他語系版本，希望幫助新住民跨越語言障礙求職成功。

移民署台中市第二服務站主任張金順進一步說明，移民署與麥當勞合作，不僅增加新住民就業機會，也幫助更快適應台灣生活，企業能招募到認真、努力及擁有外語能力的員工，也能培養新住民及其子女自我謀生能力，期盼藉此拋磚引玉帶動更多企業跟進。