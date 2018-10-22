【捐血最新訊息】宜蘭捐血站庫存量已達5倍平日庫存量　請全國民眾安心

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣血液基金會今（22)日早發布新聞稿指出，普悠瑪出軌翻車意外，感謝民眾捐輸熱血，血液基金會已啟動血液調撥機制，請分散血源以助更多傷病患。

昨(21)日傍晚4時50分，普悠瑪列車於宜蘭發生出軌翻覆意外，有超過百位乘客受傷，分別送往羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、蘇澳榮總及陽明大學附設醫院蘭陽院區等醫院。

由於受傷人數眾多，台北捐血中心宜蘭捐血站已緊急提供血液給各醫院，台北捐血中心同步也以救護車將441單位的血液火速送往宜蘭捐血站，以備各醫院提領使用，隨後也再運送了第二批的450單位血液。

目前已啟動全國調撥機制，各捐血中心都會在第一時間支援各類血品，今(22)日也預計再向新竹捐血中心調撥約500單位，作為意外事件備用的血液庫存量；台北捐血中心也進行了第二波供血，目前宜蘭捐血站庫存量已達5倍平日庫存量，請全國民眾安心，捐血中心都會以傷病患為最重要考量，充分提供醫療用血。

由於血液有保存期限，民眾瞬間湧入的血量恐難一時消化，各地的詢問電話量也是瞬間爆量，請民眾勿急於一時捐血，按照自己的捐血間隔，定期定量的捐血，維持血液庫存量平衡，就是最好的救援。

希望年滿17歲、65歲以下，女性超過45公斤、男性50公斤以上，符合捐血資格者，養成定期捐血的好習慣，為醫療用血做好準備，就是對你我最好的保障！