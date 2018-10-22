赴宜蘭視察　蔡英文：盼臺鐵3日內恢復雙向通車

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺鐵列車昨（21）日出軌翻覆意外造成重大傷亡，總統蔡英文今（22）日取消原有行程一早赴宜蘭新馬車站視察時表示，希望在三天內可以恢復雙向通車，以確保東部民眾交通的需求。

臺鐵由樹林開往臺東的6432次普悠瑪列車於週日下午近5時在蘇澳新馬車站出軌翻覆，全列車含八節車廂出軌，鐵軌也嚴重受損。根據官方資料統計，截至目前為止，共有18人死亡、187人受傷，全車旅客共計366名。

蔡總統一早抵達新馬車站聽取簡報，並了解救援與傷亡情形，以及輸運措施後，向媒體表示，「昨天所發生的這一起事故非常嚴重，我們全國人民都非常傷痛，在這個傷痛的時刻，我們要在一起度過這個難關。」

列車出軌導致雙向交通一度中斷，經搶修後，臺鐵宣布今晨5時許恢復單線雙向行車。提及交通問題，蔡總統表示，她希望儘快在三天之內可以恢復雙向通車，「希望交通單位確保東部民眾交通的需求，在這段時間應該要動員所有可能的資源，來支援我們東部民眾交通的需求。」

至於事故原因，蔡總統則指示檢調單位，儘速釐清事件發生的前後相關的時間與情形，並儘快給國人一個報告，釐清事故的原因。

最後蔡總統感謝投入搶救行動的所有同仁，包括警、消、國軍、臺鐵員工，以及醫療人員。她也對國際友人捎來的慰問，表達感謝之意，「這是一個困難的時刻，希望大家一起來為傷者禱告。也希望我們在這次事故裡罹難的同胞能夠安息，我們一起來度過這個難關。」

蔡總統隨後便分別前往蘇澳榮民醫院、聖母醫院、羅東博愛醫院，以及宜蘭陽明醫院探視傷患，並慰問罹難者家屬。