修修臉首公開！林布蘭《夜巡》修復Live秀　荷蘭網路直播齊見證

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)明(2019)年適逢林布蘭逝世350週年,荷蘭阿姆斯特丹國家博物館(RijksMuseum)近日宣布,將對林布蘭名作《夜巡》進行大規模的修復,整個畫作修復的過程,將開啟線上直播,歡迎大家一同透過網路,見證歷史性的一刻。

荷蘭國家博物館的鎮館之寶《夜巡》(De Nachtwacht ),每年吸引220萬人參觀,其為林布蘭1624年之作,當時受到阿姆斯特丹公民警衛隊領導人 Frans Banninck Cocq 委託繪製,《夜巡》以大膽且充滿活力的構圖著稱,被公認是當今世上最重要的藝術作品之一,此畫目前隸屬於阿姆斯特丹市。



《夜巡》(The Night Watch)(圖/維基百科)

荷蘭國家博物館長期監看畫作狀況,起初發現畫作有些微變化,例如,右下方小狗顏色褪色變白,後來,館方進行徹底的檢查,並做了一份詳細的研究以確定最適合的修復方式。

以往畫作修復過程都不公開,但這次荷蘭國家博物館採取了新的作法,為《夜巡》打造專屬的透明房間,不僅讓現場參觀者,可於館內直接看到修復的過程,也讓世界各地其他的人透過網路直播觀看。

博物館總經理 Taco Dibbits 表示,《夜巡》是世界上最著名的畫作之一,屬於所有人。因此決定在館內進行修復,讓無論身處何地的人都能線上追蹤這幅畫的修復過程。修復計畫訂於2019年7月。

明年為藝術家逝世350週年,荷蘭國家博物館將推出2大展覽緬懷畫家,展開修復前,2月時會先聚集館內所有林布蘭超過400件作品,推出「 All the Rembrandts of the Rijksmuseum」展覽(2019年2月15日至6月10日);待修復完成後,將於10月舉辦「Rembrandt-Velázquez」,集結林布蘭的作品與17世紀的西班牙及荷蘭的傑出繪畫一起展出。