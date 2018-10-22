修修臉首公開！林布蘭《夜巡》修復Live秀　荷蘭網路直播齊見證

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）明（2019）年適逢林布蘭逝世350週年，荷蘭阿姆斯特丹國家博物館（RijksMuseum）近日宣布，將對林布蘭名作《夜巡》進行大規模的修復，整個畫作修復的過程，將開啟線上直播，歡迎大家一同透過網路，見證歷史性的一刻。

荷蘭國家博物館的鎮館之寶《夜巡》（De Nachtwacht ），每年吸引220萬人參觀，其為林布蘭1624年之作，當時受到阿姆斯特丹公民警衛隊領導人 Frans Banninck Cocq 委託繪製，《夜巡》以大膽且充滿活力的構圖著稱，被公認是當今世上最重要的藝術作品之一，此畫目前隸屬於阿姆斯特丹市。



《夜巡》(The Night Watch)（圖/維基百科）

荷蘭國家博物館長期監看畫作狀況，起初發現畫作有些微變化，例如，右下方小狗顏色褪色變白，後來，館方進行徹底的檢查，並做了一份詳細的研究以確定最適合的修復方式。

以往畫作修復過程都不公開，但這次荷蘭國家博物館採取了新的作法，為《夜巡》打造專屬的透明房間，不僅讓現場參觀者，可於館內直接看到修復的過程，也讓世界各地其他的人透過網路直播觀看。

博物館總經理 Taco Dibbits 表示，《夜巡》是世界上最著名的畫作之一，屬於所有人。因此決定在館內進行修復，讓無論身處何地的人都能線上追蹤這幅畫的修復過程。修復計畫訂於2019年7月。

明年為藝術家逝世350週年，荷蘭國家博物館將推出2大展覽緬懷畫家，展開修復前，2月時會先聚集館內所有林布蘭超過400件作品，推出「 All the Rembrandts of the Rijksmuseum」展覽（2019年2月15日至6月10日）；待修復完成後，將於10月舉辦「Rembrandt-Velázquez」，集結林布蘭的作品與17世紀的西班牙及荷蘭的傑出繪畫一起展出。