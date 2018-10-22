【最新】普悠瑪出軌釀18死187傷　今晨恢復單線雙向行車

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）台鐵普悠瑪號6432次列車昨（21）日下午4點50分在宜蘭蘇澳新馬車站出軌，全列車8節車廂出軌，有4節車廂翻覆(消防署稱5節車廂出軌側翻)，雙線不通。

台鐵今(22)日上午8點30分發布新聞稿表示，全車366人，目前統計共有18人死亡、187人輕重傷，翻車原因仍在調查。台鐵漏夜搶修，今晨5點12分搶通西線恢復單線雙向行車。

第一班列車4102次於5點54分通過現場，公路及空運仍持續備援。台鐵於17時00分起成立局本部一級緊急應變小組，宜蘭區、 花蓮區同時成立緊急應變小組。

普悠瑪出軌翻覆事故送醫傷患名單請點此超連結（衛福部提供）

昨(21)日22時30分行政院賴清德院長抵達中央災害應變中心， 23時00分趕至事故現場，並於0時15分至醫院探視傷者。22日6時50分蔡英文總統親赴現場瞭解搶修情況， 並至醫院慰問傷亡者家屬。

台鐵表示，未受傷旅客由該局派接駁車送至東澳站、羅東站， 轉乘列車繼續至花蓮、台北，一共開行羅東=東澳間接駁客運， 共計278輛次，接駁旅客約11,000人次。

在賠償及退換票機制方面，台鐵表示：

(一)目前台鐵局針對死亡旅客，先行致送慰問金每人10萬元； 受傷旅客每人5,000元。後續有關受傷醫療及死亡理賠， 依照相關賠償規定辦理，並成立詢問處理及後續理賠聯絡窗口： 運務處營業科徐竹平專員(0937-607918) 及綜核科黃智郁專員(0933-752018)， 來關懷協助家屬。

(二)指定班次對號列車車票延誤超過45分鐘， 旅客可於1年之內至各站辦理全額退費， 或免費搭乘同區間同等級車種列車1次； 未指定班次之對號列車車票或非對號列車車票延誤超過45分鐘， 旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次， 電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天， 造成旅客時間延誤，臺鐵局深致歉意。