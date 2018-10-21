普悠瑪事故嚴重傷亡 多國使節表達慰問

（中央社記者顧荃台北21日電）台鐵普悠瑪列車今天下午發生出軌翻覆事故，造成嚴重傷亡。外交部晚間表示，已有包括美國、歐盟、英國、比利時及海地等國駐台使節表達哀悼與慰問之意。

台鐵第6432班次普悠瑪號列車下午4時50分在宜蘭新馬站附近發生出軌翻覆意外，外交部晚間發布新聞稿表示，對此一不幸事件深表哀痛，並對罹難者及其家屬申致悼念及慰問之意。

外交部表示，事發後第一時間，外交部即與內政部消防署、移民署及衛福部等相關救災及醫護單位取得聯繫，以及時掌握是否有外籍人士涉及其中。經移民署協助查證，獲知一名美國籍女性乘客輕微受傷，並已妥善安置於羅東聖母醫院醫治，並無大礙，另無其他外籍人士。外交部已立即知會美國在台協會（AIT）與該位女士取得聯繫，AIT對外交部明快迅速通報表示感謝。

外交部說，至今已有包括美國、歐盟、英國、比利時及海地等國駐台使節表達哀悼與慰問之意。外交部對相關國家展現關懷友誼，表示誠摯感謝。

根據台鐵時刻表，出事的6432次普悠瑪列車每逢週日行駛，下午3時9分從樹林出發，終點站是台東。根據消防署統計，截至晚間10時15分，事故造成18人死亡、168人受傷送醫。（編輯：楊凱翔）1071021