戴資穎丹麥羽賽女單奪冠 積分將破10萬 史上第2人

世界球后戴資穎今天在丹麥羽球公開賽女單奪冠，拿下本季第8座單打冠軍，她也將成為世界羽壇女單史上，繼中國名將李雪芮後，世界積分突破10萬大關的第2人。

戴資穎今以21比13、13比21、21比6擊敗印度名將賽娜（Saina Nehwal），不僅寫下對戰11連勝，同時這也是她生涯首次在丹麥公開賽登頂稱后。

丹麥羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級750系列賽之一，冠軍積分高達1.1萬分，整季僅5站，是當今羽球世界巡迴賽中，等級次高的大賽，僅次3站1000系列賽。

根據世界羽球聯盟（BWF）的積分排名規定，將以52週（一年）內積分最高的10場積分加總，做為排名依據。

戴資穎本季共拿下全英公開賽與印尼公開賽兩場1000系列大賽冠軍；至於750系列前3站打完，她也先後摘下馬來西亞公開賽與丹麥2站冠軍。

在丹麥登頂奪冠前，小戴積分已達9萬8317分，10場列入計算積分中，最低是年初馬來西亞大師賽亞軍的7800分，她順利登頂後，最新的世界排名除繼續壟斷球后寶座，積分也將增加3200分，來到生涯新高的10萬1517分，成為10萬積分俱樂部的最新成員。

在世界羽壇史上，10萬積分俱樂部僅有9名（6組）會員，包括馬來西亞球王李宗偉、中國好手諶龍，以及女將李雪芮等3名單打名將，

雙打僅有中國女雙組合于洋、王曉理，混雙的張楠、趙雲蕾，以及現任男雙世界第1組合、印尼的蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）與吉地安（Marcus Fernaldi Gideon），而小戴則是榜上第10人，女單史上第2人。

值得一提的是，接下來小戴將轉戰同屬超級750系列的法國羽球公開賽，倘若能夠再次奪冠，積分仍有向上提升空間。（編輯：方沛清）1071021

（中央社記者林育立柏林21日專電）世界排名第一的戴資穎今天在丹麥羽球賽以21比13、13比21與21比6，擊敗印度好手賽娜（Saina Nehwal），拿下女子單打冠軍。