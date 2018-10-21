天母搞什魔鬼 萬聖節嘉年華10/27搞怪登場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）天母商圈發展協會與台北市商業處自2009年起在天母商圈舉辦萬聖節活動，每屆參與人數超過15萬人之多，儼然成了天母地區特色活動。今年邁入第十年，規模更勝以往，10/27（週六）邀請民眾一起來同樂。

主活動園遊會將於27日下午1時在天母運動公園展開，而小朋友最愛的「不給糖就搗蛋」活動，則從26日（週五）一路進行至28日（週日），大天母地區共250間店家共襄盛舉（糖果數量有限發完為止）。

（圖／天母商圈發展協會）

天母運動公園展區

1. 貝丹的秘密市集

時間：10/27 13:00-22:00

地點：天母運動公園大草皮區

天母商圈特色店家總動員，超過50家特色店家參與，史上最大南瓜麵包及神秘魔法水、超擬真恐怖珍饌，各種超驚嚇萬聖節限定商品，絕對不能錯過。

2. 熱血音樂會

時間：10/27 14:00-21:00

地點：天母運動公園大草皮舞台區

今年萬聖夜將在天母的自然綠蔭中，還原美好時代的嘻皮精神，結合動漫幻樂祭，演出一場即興的音樂派對。

（圖／天母商圈發展協會）

3. 可口可樂快樂區

時間：10/27 14:00-21:00

地點：天母運動公園水景廣場右側

現場提供多樣互動式活動，如暢飲活動、芬達FUN出樂趣味、推瓶子等多項可口可樂挑戰賽。

4. ICRT戶外派對

時間：10/27 17:30-19:00

ICRT現場直播地點：天母運動公園大草皮舞台區

（圖／天母商圈發展協會）

5. 消防特區

時間：10/27 14:00-20:00

地點：天母運動公園中央走道

消防急先鋒將化身為消防哥哥一起搞怪裝扮，傳授CPR重生術，更有火災鬼怪預防、防災意識有獎徵答等活動。

6. 萬聖星樂園搗蛋趣

時間：10/27 13:00-21:00

地點：天母運動公園大草皮區

巨型溜滑梯、魔法塗鴉大賽等各種集點闖關活動，讓小朋友們都能盡情搗蛋！

7. 不踢足球就搗蛋 星光PARTY TIME氣墊場泡泡足球

時間：10/27 13:00-21:00

地點：天母運動公園大草皮區

（圖／天母商圈發展協會）

8. 漢諾威馬術俱樂部-萬聖小馬

時間：10/27 13:00-20:00

地點：天母運動公園大草皮區

漢諾威馬術俱樂部將帶給小朋友們不一樣的回憶，有兩匹可愛迷你馬蒞臨現場，可合影留念、享受體驗騎馬樂趣。

9. 糖果連線九宮格

時間：10/27

地點：天母運動公園大草皮區

攤位現場除了有販售多種加倍佳與曼陀珠的糖果，更有好玩的糖果連線九宮格遊戲，只要消費滿50元即可以免費玩一次。遊戲人人有獎，打中的格子數越多，帶走的糖果也越多！

（圖／天母商圈發展協會）

10. 8咘的搞怪樂園-搞怪派對車

時間：10/27(六) 13:00-20:00

地點：天母運動公園水景廣場左側

11. Mountain Hiker 假鬼假怪來野餐

時間：10/27 13:00-18:00

地點：天母運動公園大草皮區

萬聖節活動當日趁著好天氣，歡迎各位大朋友小朋友來天母萬聖節變裝遊行，走累了就來天母運動公園草坪上租個野餐帳享受午後的野餐時光。

（圖／天母商圈發展協會）

搞鬼大道快閃樂園

時間：10/27 14:00-18:00

地點：忠誠路二段（天母運動公園前）

各國鬼怪的風土民情、進擊小妖們踩街遊行，快閃樂園的二手玩具交流、親子創意繪製鬼妝、爆秀狂吼評選及街頭藝人雜耍表演等。

小小魔兵大集合​

1. 南瓜桶發放活動

集合時間10/27 13:00

新光三越台北天母店A館、大葉高島屋前號召萬名可愛小魔兵，身穿奇裝異服，共同入侵大街小巷，並提供4,500個限量版「南瓜桶」，參加者可領取一個，送完為止。

2. 全聯萬聖果果節 10/27福利熊陪你要糖

10/27 13:00起至天母商圈指定五家全聯要糖店家，單筆消費餅乾/糖果/巧克力類別品項任3樣，即可獲得福利熊限量環保袋（每店限量50個，送完為止）

魔怪商鋪討糖

我給糖、別搗蛋特約店家

時間：10/26-10/28 11:00-22:00

集合天母商圈250家特約店家，提供上萬顆糖果讓可愛變裝小魔兵一同入侵天母的大街小巷，也歡迎各地民眾一同參加「我給糖、別搗蛋」之變裝大遊行。

更多活動詳情，請洽天母商圈發展協會。

（圖／天母商圈發展協會）