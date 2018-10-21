看出什麼端倪？讀衣展以「無」為題　東方哲學融合西方美學

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）第三屆「讀衣展」以「無」字命題，由策展人董陽孜與共同策展人兼創意總監馮亞敏聯手打造，國內外6位設計師將書法以及時裝結合，激盪出帶有東方哲學的創意火花。

Shopping Design報導，讀衣展以「無」字為命題，以草、行、楷、隸、篆等各種書寫體為基礎，變化出二十二種字體；由來自台灣、中國、倫敦的六位設計師，將書寫線條的流動性、空間性，轉化為時裝、材質、圖樣的語言。



參展的6位服裝設計師，左起：陳劭彥、旅英華裔潘貝寧、中國的李迎軍和鄒游、蔡宜芬、周裕穎。(圖/團團文創)

具有東方哲學的展場規劃，由當代藝術大師董陽孜以及馮亞敏共同規劃，主辦單位表示，長達22米的入口背牆對內創造了窄長的通行廊道，這是進入讀衣展主展場的哲學之道。



展場中6個服裝設計展區自隱至顯，呈現無字背後「老莊」思想與「禪宗」、「空性」哲學下「有無之間」的詩般意境 (圖/團團文創)



陳劭彥作品《蕪》（Wild Land），概念：由董陽孜老師的文字線條 ，延展出不同的幾何輪廓。 把「無」字架構在虛實的線條上，透視著若有似無的空間。 動靜之間，自成一幅引人遐思的風景。(圖/團團文創)

主辦單位說明，多片尺幅高達2米9的白色半透明帷幕，在展場上編織出「黑白」丶「光影」丶「明暗」丶「穿透」丶「遊移」丶「離合」的空間氛圍；在「之」字形的觀展動線上，6個服裝設計展區自隱至顯，呈現無字背後「老莊」思想與「禪宗」、「空性」哲學下「有無之間」的詩般意境，與當代藝術家董陽孜，集結了多款字體的「無」字與解構文字線條的墨寶區遙相呼應。

另外，展場燈光找來林克華設計，展場音樂由林強創作，擅長影像紀實的CNEX團隊則端出一支紀錄了策展、創作概念與過程的影片，能窺見設計師幕後製作的畫面，在副展場全程播映。

展覽自即日起至11月5日止，位於華山1914文化創意產業園區的紅磚區西一和西二館，其為免費對外開放，更多詳情請上臉書專頁查詢。



(影/團團文創)