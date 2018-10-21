臺北勞工影展開跑　民眾可免費索票觀賞

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018臺北勞工影展昨日（20）日盛大開幕，即日起至10月28日止，分別於華山電影院及國家電影中心播映15部來自臺灣、日本、美國、英國、法國等11個國家或地區的勞動影像作品，觀眾可免費索票觀賞。

臺北市勞動局長賴香伶出席開幕式表示，勞工影展2016年開辦以來，已邁入第三屆，關注的焦點從青貧世代到過勞時代，以多元角度的影像觀點道出當代勞動的現況及困境，

賴香伶接著指出，呼應今年「換民主進入公司」的影展主題，希望與觀眾一起思考職場的可能性，挑戰大眾對職場的既定想像，以激發更多的創意與可能性，並鼓勵身處社會各個崗位的勞動者、社運工作者及年輕的組織者能一起思考這些影片帶來的啟發。

策展單位臺灣青年勞動九五聯盟理事長周于萱談及策展初衷時表示，期許今年的勞工影展能成為重要的媒介，除了著重工會及勞工運動悠久歷史所帶來的影響、各種流派對於資本主義的分析，以及文化背景的因素外，與能進一步探討合作經濟（Economic cooperation），展現合作社如何能成為社會及經濟的中堅，在經濟危機時與勞資雙方一起度過難關。

今年勞工影展在「換民主進入公司」的影展主題下，分為四大單元，包括「我們一起分大餅」、「打破金蛋神話」、「被劃掉的工人」，以及「看不見的職災」，試圖透過影像來打破經濟（金蛋）神話，引領觀眾看見非典型勞動現場，刺激大家思考企業轉型及合作社經營的另種面向。

即日起至10月28日止，勞工影展分別於華山電影院及國家電影中心兩地播映15部來自臺灣、日本、美國、英國、法國、韓國、加拿大、澳門、瑞典、比利時，以及西班牙等11個國家或地區的勞動影像作品。

除了電影放映，國家電影中心也將在10月22日至28日舉辦九場免費放映座談，邀請經驗豐富的影像工作者、工會幹部，以及非營利組織工作者與學者前來與談，呈現豐富的議題圖像，探討產業民主及勞工參與的經濟體制，以及世界產業鏈下長工時、非典型僱用、過勞職災或移工等重要的勞動議題。

主辦單位表示，影展放映皆為免費入場，但因每場次座位有限，觀眾須於每場開演前30分鐘於現場排隊索票入場。片單及詳細辦法可至活動官網查詢。

