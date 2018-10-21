台灣百大民宿出爐 「好客民宿」橫跨山海秘境

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全台十大優良民宿出爐了！交通部觀光局今年首度舉辦「百大好客民宿」徵選，由產官學專家及上萬民眾網路投票，再從百大名單中精選出「十大好客民宿」，地點橫跨台灣山海秘境，要將台灣好客精神推廣至世界各地。

觀光局表示，台灣民宿發展已20餘年，展現台灣在地文化，「好客民宿」品牌以親切、友善、乾淨、衛生、安全、素養六大精神，讓旅人更安心。目前全台有877家取得好客民宿標章。

為了讓民眾更深入認識好客，將好客民宿分為：「海景」、「山景」、「慢城」、「樂活」、「親子」、「自然」、「美食」、「樂齡」、「體驗」、「建築」10大主題，讓業者以短片及文字介紹，展現各自特色。本次活動共計154家業者參賽，專家委員歷時2個月，全台走透透，評判過程絕不馬虎。

從兩階段選拔中脫穎而出的十家好客民宿，奪得各主題之冠，包括澎湖愛麗詩民宿、苗栗南庄普羅旺斯鄉村民宿、金門水調歌頭民宿、南投散步的雲-日月潭生態民宿、墾丁日安寶貝民宿、澎湖候鳥潮間帶民宿、宜蘭逢春園渡假別墅、明水露民宿、台南向陽田園居民宿，以及苗栗樹也 Villa。

無論是令人舒心的開闊海景、百年古厝風華，或是與自然共生的秘境探險，民眾可依個人需求盡情選擇。

更多「好客民宿」資訊請上活動網站或台灣旅宿網查詢。

樹也ChooArt Villa（圖／觀光局）

愛麗詩民宿（圖／觀光局）

散步的雲-日月潭生態民宿（圖／觀光局）

逢春園渡假別墅（圖／觀光局）