抗蛇毒血清產製生力軍 國家免疫馬匹畜牧場屏東揭牌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）設置於國立屏東科技大學校區的台灣國家免疫馬匹畜牧場，昨（20）日正式揭牌，每年將可穩定提供5,000劑抗蛇毒血清製造所需之血漿原料。

衛福部表示，台灣地處亞熱帶，極適合蛇類生長繁殖，依據健保資料庫統計，每年本地毒蛇咬傷人數達1千多人，及時注射抗蛇毒血清，為保命關鍵。然而，抗蛇毒血清之製作具地域性差異，需使用本土蛇種毒液，經特殊減毒處理後，免疫於馬匹身上，待馬匹體內產生有效抗體反應後，再取馬血漿精製而成。

全球目前僅有美、法、德、日等17國有能力產製抗蛇毒血清，台灣就是其中之一。

疾管署目前是全國唯一生產供應抗蛇毒血清機構，原先馬匹飼養場所因腹地狹小及設備老舊，已難符合日趨嚴格的製藥法規。為穩定國內抗蛇毒血清供應，新建的國家免疫馬匹畜牧場，將專用於飼養免疫馬匹及製造抗蛇毒血漿。

馬場主體建築物有6棟馬舍、4座戶外運動場、2座馬匹漫步機，並設有行政區域及專業級潔淨室。最大飼養數可達100匹馬，每年可穩定提供5,000劑抗蛇毒血清製造所需之血漿原料。

為讓馬匹能有著舒適安全的生活環境，採國際級馬場管理模式，24小時均有專業飼養員駐場，依照馬兒個別需求進行飲食調配。全區採無廢水產生的環保乾式飼養方式，一馬一廄，每間馬廄均安裝電扇及鋪設墊料，並配有特聘獸醫師給予馬匹適時照護。

戶外運動場（圖／衛福部）

舒適墊料床（圖／衛福部）