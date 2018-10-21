雲林國際農機資材展　李進勇：新南向政策奏效

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2018國際農業機械暨資材展吸引國內外400多家廠商展出1200多個攤位，雲林縣長李進勇表示，今年東南亞參觀業者增加，可見台灣農機已受國際青睞。

2018國際農業機械暨資材展已於昨（20）日開展，將於虎尾高鐵特定區展出3天，開幕首日就吸引大批參觀者，總計國內外400多家廠商，展出1200多個攤位。

中央社報導，李進勇致詞表示，農機資材展今年邁入第13年，展出規模突破新高，尤其東南亞參觀業者增加，顯示政府「新南向政策」奏效，也藉此讓台灣農機產業走向國際。

李進勇指出，雲林縣是國內主要農業生產縣，農業產值連續3年居台灣之冠，縣府透過每年定期舉辦的農機展，展示政府部門及民間廠商這一年來的努力成果，他要給業者及辛勤農民最大的肯定與喝采。

李進勇說明，雖然台灣在農業發展上，不免遇上一些瓶頸，如缺工、產銷失衡、天然災害等，因此縣府期望下個階段能推動農業4.0，引進智慧科技，藉由現代農機與科技緊密結合，推動各式新型農業機械的普及，減少人力支出與成本，吸引年輕一代投入農業。

農糧署副署長蘇茂祥致詞表示，為改善農業缺工問題，農委會今年已輔導14個縣市成立「農業機械耕作服務協會」，農糧署為了讓農友更方便取得耕作地區機耕服務資訊，已建置「農業機械耕作服務系統」（農機Uber）平台，農民只要上系統平台就可以查詢當地可以找誰或找什麼農機來代耕。