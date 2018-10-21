臺北國際攝影展　近780件作品中正紀念堂登場

（臺灣英文新聞／藝文組 臺北報導）2018年臺北國際攝影展週六（20）於中正紀念堂舉行開幕典禮，此次展覽召集11位專業策展人精選近780件國內外精彩攝影作品，將讓觀眾一飽眼福！

臺北國際攝影展此次的展覽主題為《拓》（borderless），主辦單位表示，拓有擴張、進化、延伸的意涵，希冀以更開拓的視野，拓展各種可能性及未來的發展性，從攝影中凝視生活的本質，發現、感動與學習到生活的真諦。

本次攝影展策畫了多個攝影主題展區，包括「大洋的彼岸—拉丁美洲攝影家聯展」、「意義流轉—東北亞當代攝影聯展」、「境外．內爆—再探當代的逆現表現」、「深耕—報導攝影主題展」、「星光人家—藝人攝影展」等，由鄧博仁、秦偉、沈昭良、侯鵬暉、邱國峻、黃子明、林聲、黃華安等專業攝影師策展。

此外，今年「新銳獎徵件展－儘管去做」由吳姿瑩、張雅茜，以及林奕芸拿下新銳獎學院組殊榮。根據《中央社》報導，評審表示，張雅茜與林奕芸的作品《CIRCUS》從環保議題切入，從視覺與感覺碰撞的展演形式，將攝影平面變成立體是獲獎關鍵，而吳姿瑩的作品《TOAST》，外表形式強烈，攝影呈現也有內化的生活性，亦獲得評審青睞。

為持續推廣「在街角碰見藝術，落實藝術即生活」的理念，今年主辦單位也邀集臺北市20間藝文空間共同舉辨「臺北市攝影藝術地圖」，分享國內外各類攝影名作，藉由影像，關心週遭生活，傾聽自己內心與他人的聲音。

此次展覽分別在1展廳（展期10月18日至28日）及一樓藝廊（展期10月20日至31日）展出，更多資訊可於網站或臉書專頁查詢。

► 2018臺北國際攝影展20日於中正紀念堂舉行開幕式（圖片來源：中華攝影藝術交流學會）