央廣異國美味市集　新住民廣播經驗談

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央廣播電臺於昨(20)日舉辦「放送新聲話廣播暨異國風市集」活動，邀請來自柬埔寨、印尼、泰國、越南、菲律賓等國新住民，身著傳統服飾，分享自己與廣播的故事，現場設置異國美食市集。

中央廣播電台報導，國家廣播文物館位在央廣民雄分台所在，今年7月，民雄分台整併後，國家廣播文物館也在嘉義縣政府協助下，申請升格為博物館，並積極響應文化部多元參與的政策，持續關懷在地新住民，同時致力文化交流，讓台灣民眾及新住民朋友都能在國家廣播文物館成為一「嘉」人。

「放送新聲話廣播暨異國風市集」活動聚集來自俄羅斯、法國、柬埔寨、印尼、泰國、越南、菲律賓及中國的新住民，他們身著傳統服飾，分享自己與廣播的故事，現場的美食攤位，包括印尼甜點、越南烤餅、柬埔寨鹹粥、四川美食等，吸引民眾開心嚐鮮，體驗難得同時大放異彩的外國風情。

此次活動為國家廣播文物館首度舉辦的新住民活動，率先登場表演的廣西新住民李翠玲，以一首鄧麗君的「我只在乎你」為活動揭開序幕後，越南的阮映雪和柬埔寨的于怡君也帶來自己母國的傳統舞蹈；緊接著泰國籍的張秉晨則分享，他因為喜歡聽廣播音樂節目，所以對文物館成音矩陣控制機特別有感覺，尤其將節目訊號送出去，可以傳遞愛的訊息和溫暖，讓他可以很放鬆。

最後，來自法國的魏仕傑，也透露他在央廣擔任法語節目主持人時，經常利用假日外出採訪的經驗。此外，來自俄羅斯、今年成為新手媽媽的羅卡佳，由於無法出席，還特別提前到文物館錄音，同時以華語和俄羅斯語邀請大家參觀文物館。

民雄鄉有近1,600位新住民，是全嘉義縣新住民比例最高的鄉鎮。出席活動的移民署南區事務大隊嘉義縣服務站社工秦萱，還特別用印、泰、越及英、日語向大家打招呼，希望社區給予新住民友善的接納；央廣國家廣播文物館廣播資組組長黃吉祥也表示，希望透過新住民朋友走進文物館的經驗分享，吸引更多新住民朋友也愛上廣播，進而來到廣播文物館參觀。