臺增派華語師資至泰　擴大培訓設置專線

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）臺灣政府增加補助到泰國教授華語的臺灣教師人數，同時也擴大培訓泰國華語師資，以協助泰國培育更多華語人才。今（2018）年，泰國海外華語教師師資培訓營，於10月中下旬分別於清邁慈濟學校及正大管理學院，各進行為期3日的密集培訓。

由教育部補助、國立成功大學文學院華語中心負責籌劃的師資培訓營，清邁慈濟學校場有20多位來自臺灣及泰國的老師參與課程，而曼谷正大管理學院場的報名也相當踴躍，將近60位華語教師參加培訓課程。

本次培訓營教授共八門課程，內容設計多元，舉凡如結合韻律TPR與中文歌曲的教學示範及演練、針對不同教學對象而設計的華語教材編寫、及以世界咖啡館模式進行的小組討論等課程，藉由臺泰華師的互相交流學習，不僅促進教師知能的提升，並藉此達到宣傳臺灣華語教育品牌。

自2016年推動新南向政策後，教育部選派赴泰國之華語教師名額從2015年的3名增加到今年的32名；華語文獎學金員額從2015年的5個，增加到今年的8個，總共選送26名泰國優秀學生赴臺參加3-6個月之華語課程。此外，駐泰代表處推廣華語能力測驗獲得良好成效，從2015年的2,448位考生增加到2017年4,884位考生。

為了加速推動臺泰教育交流與推廣我國優質高等教育，落實新南向政策的人才培育與產學合作，駐泰代表處在今年3月成立「臺泰教育交流服務平臺」，設置LINE一般帳號TTedu與LINE認證帳號@TTedu，前者連結臺泰教育機構，後者連結泰國學生與民眾，直接以泰語進行雙向與即時溝通。

值得一提的是，為了強化臺泰華語教學資源的整合，駐泰代表處已經邀請39位臺灣華語教學中心主管加入「臺泰教育交流服務平臺」的群組，泰國臺灣華語教師群組有17位加入，泰國華語教育中心群組有15位加入。駐泰代表處將整合華語教學資訊，提供給加入「臺泰教育交流服務平臺」的42間泰國大學及62間泰國高中參考。

駐泰代表處歡迎泰國教育界、學生與民眾將LINE認證帳號@TTedu加為好友，可以泰語收到各項華語獎學金、臺灣獎學金與臺泰教育交流訊息，並諮詢各項學華語、留學與教育交流問題。