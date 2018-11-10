職場隱形殺手？！10種應避開超NG辦公桌面 

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭 綜合外電報導）排山倒海的工作與壓力，讓許多有心想維持環境整潔的上班族心有餘而力不足，寧願在休息時間玩手機，也不願隨手整理桌上文件與垃圾，直呼「整理永遠是明天的事情，眼不見為淨就好！」

但實際上，雜亂無章的辦公桌很有可能損害你專業的形象，甚至讓你失去升遷的機會。因此，商業新聞媒體《Business Insider》整理了幾項辦公室大忌，讓你不誤踩雷區，錯失任何一個機會。

1.滿坑滿谷的外帶盒、食物容器

在中午休息時間，享用午餐恐怕是每位上班族一天中最期待的時光，不過邁阿密人力資源和招聘主管Jodi Barbarino表示：「散落一桌的餐具、容器，會給人一種缺乏時間管理，以及不尊重公司公共空間的感覺。」

因此，放鬆的同時，維持環境整潔還是不可馬虎的重點。

2.一大堆便利貼

在人力資源公司OfficeTeam進行的2017年調查中，超過一半的高階主管表示：「辦公室最惱人的東西就是─雜亂無章的辦公桌！」而創造雜亂辦公環境最容易出現在，沒有限度地使用便利貼。

因此，你或許可以選擇將所有重要的訊息，寫在同一本筆記本裡！這樣不僅可以維持辦公桌整潔，也不會遺漏任何資訊。

3.不適當的裝飾、日曆

許多人喜歡佈置自己的辦公環境，讓冷冰冰的辦公隔間多一點溫馨的感覺。但如何裝飾以及用什麼東西裝飾非常重要！

因為，任何帶有性暗示的裝飾、海邊自拍照、甚至是看似無害的卡通圖案…皆可能踩到主管的地雷。

4.沒拉上的皮包

許多公司為節省空間，並不會另外規劃員工儲物間，而這時你可會想把隨身包包放在辦公桌上。

不過Barbarino認為，把隨身包包放桌上，會給人一種粗心的感覺，沒有拉上的皮包，甚至會引起偷竊行為。

5.用書、紙張墊高電腦螢幕

利用成堆的書、紙張，甚至是名片，墊高電腦螢幕不僅讓你看起來很不專業，還會讓你的螢幕不能平衡，傷害眼睛健康。

6.政治相關的物品

即便你在上班的時候從不宣揚自己的政治理念，但任何能傳達你立場的文宣、海報、別針…在辦公環境中都是很不適當的。

7.玩具、模型

美國第5大美國卡車或運公司，Werner Enterprises的人力資源經理，說到：「我們有一名員工在櫃子裡擺滿了各種類型的忍者龜玩具，也因此上司認為他在職涯上還沒準備好，導致他錯失升遷機會。」

由此可知，玩具可能會讓你看起來不成熟，並損害你的專業形象。

8.洗漱用品

Barbarino表示，除非你從相關產品測試業務，否則除臭劑，化妝品和牙刷出現在桌子上，會給人一種不衛生的感覺。

除此之外，滿桌的洗漱用品會使人錯信，你在意自己的外表勝過你的工作。

9.香菸

根據報導，將香菸放在桌上即便沒點燃，也可能損害你的專業形象。除此之外，香菸會讓許多嗅覺敏感的同事感到困擾。

10.派對杯

除了，便當盒、香菸、洗漱用品外，用什麼水杯也很重要。許多人會因為貪圖方便，因此使用丟棄式水杯，像是：紙杯、塑膠杯、或是大一點的派對杯。而大一點的派對杯是許多人的第一首選，它不像紙杯易爛，容量又最大。

不過，實際上，我們時常把派對杯與酒精聯想在一起，因此你的同事很可能會懷疑你是否在上班時喝酒，或是剛舉辦完辦公室派對忘了收拾，而這皆會讓你看起來很邋遢。

維持辦公桌整潔除了可以替你保持良好形像，實際上，也可以幫助你在工作時心無旁鶩，提高工作效率，讓老闆「從內到外」賞識你！