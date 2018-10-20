掌握南亞政經重地  貿協將參加印度古吉拉特州全球峰會

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，10月18日經濟部國際貿易局、外貿協會與印度台北協會共同舉辦「印度古吉拉特州投資商機說明會暨洽談會」，由該州產業發展公司Ms D. Thara總經理與古吉拉特州電子和軟體產業協會Mr. Maulik Bhansali主席分享該州發展潛力，共吸引80家廠商、超過130人共襄盛舉，現場座無虛席。

古吉拉特州（Gujarat）位居印度最西部，是印度都市化最高的州，GDP約為美金1,400億元，占全印度的百分之8。

古州境內便捷的陸海空交通網與經商便利性，正在推動德里-孟買工業走廊等8大投資計畫，她誠摯邀請台灣廠商跟隨正新輪胎在該州投資的成功經驗，參加明年1月份的Vibrant Gujarat 古吉拉特州全球峰會，將古州視為進軍印度廣大內需市場的敲門磚。

外貿協會表示，第一屆古吉拉特州全球峰會（Vibrant Gujarat）於2003年舉行，超過100多個國家共25,000多位產官各界人士參與。第二屆全球峰會預計將於2019年1月份舉辦，外貿協會將組團赴印度參加全球峰會。

該訪問團除參加高峰會之外，也將在古州最大城市亞美達巴德(Ahmedabad)及印度首都新德里(New Delhi)辦理貿易洽談會，廣邀印度買主與供應商參加，開發潛力無窮的商機，歡迎踴躍報名。