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沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死亡　未婚妻推文上千網友關注

哈紹吉的未婚妻哈提斯（Hatice Cengiz），在推特上表達自己的心情，引起上千全球網友關注。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/10/20 15:57
（資料照。美聯社提供）

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）

（資料照。美聯社提供）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日全球媒體莫不密集報導，沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害的新聞，而沙國也承認記者已死亡。對此，哈紹吉的未婚妻哈提斯（Hatice Cengiz），在推特上表達自己的心情，引起上千全球網友關注。

日本《NHK》報導，哈提斯在推文中表示，自己對未婚夫的死，感到相當難過，並祈求阿拉將他引導至天堂。

報導回顧，本（10）月2日哈紹吉會進入駐土耳其沙烏地阿拉伯總領事館，就是為了辦理與哈提斯結婚之相關程序。

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