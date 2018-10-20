(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日全球媒體莫不密集報導，沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殺害的新聞，而沙國也承認記者已死亡。對此，哈紹吉的未婚妻哈提斯（Hatice Cengiz），在推特上表達自己的心情，引起上千全球網友關注。

日本《NHK》報導，哈提斯在推文中表示，自己對未婚夫的死，感到相當難過，並祈求阿拉將他引導至天堂。

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

البقرة (72)

رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة#السعودية_قتلت_خاشقجي#شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#ولكم_في_القصاص_حياة#أين_جسد_الشهيد_خاشقجي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 2018年10月20日

報導回顧，本（10）月2日哈紹吉會進入駐土耳其沙烏地阿拉伯總領事館，就是為了辦理與哈提斯結婚之相關程序。

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉死亡 未婚妻推文上千網友關注