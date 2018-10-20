喜樂島聯盟、民進黨「反併吞」遊行北高同步  民眾高喊要正名

（台灣英文新聞／政治組台北報導）喜樂島聯盟發起的「反併吞正名公投」活動今（20）日下午在台北市民進黨中央黨部前舉行，主辦單位宣稱現場已超過13萬人，時代力量黃國昌、總統府資政吳澧培、前總統資政彭明敏、民主運動前輩及支持獨立的政治人物皆出席台北活動。

活動主持人彭文正指出，今日活動有來自美加及日本的團體特別前來參與支持「反併吞要公投」倡議，活動也獲得國際主流媒體的關注及前來報導。

民進黨台北市長參選人姚文智亦在「反併吞正名公投」活動上現身。

喜樂島聯盟總召集人​、民視董事長郭倍宏開場致詞表示，透過民視現場轉播，全世界的人都看得到，台灣人不容忍中國、任何外國政權侵佔台灣的土地。郭倍宏籲共同維護台灣的民主自由，建立一個獨立的國家，當自己國家的主人，藉著透過全民公投來決定台灣命運，讓世界知道，台灣人獨立建國、要做正常國家的決心，用台灣的名稱加入聯合國。

總統府資政吳澧培出席活動表示，不理解為何蔡英文反對正名公投，這應該是對她加分，也呼籲台灣人鼓勵、鞭策蔡英文總統走在對的方向。

世界台灣同鄉會聯合會前會長葉國基與會致詞時表示，世界上許多人站在台灣這一邊，台灣人毋須懼怕中共的恫嚇，葉國基也提到數月前中共施壓加拿大航空將台灣改名，當時也有支持台灣的加拿大團體當時前往公司前抗議。葉強調，從此一事件上學到「台灣正名」的重要性，因為只要台灣使用「中華民國」這個稱呼，就會造成混淆及與中共利益的衝突，因此正名「台灣」有其必要性。

由民視董事長郭倍宏及本土社團組成喜樂島聯盟舉辦的反併吞正名公投活動，號召10萬人上街頭，民進黨禁止黨公職參與這場活動，但為紓解來自獨派的壓力，今也在高雄舉辦「反併吞護台灣」大遊行，訴求「反併吞、護台灣、反（中共）介入、顧高雄」活動，預估至少有1萬人參加。

台北這場活動幾經波折最後選在民進黨中央黨部前舉行，被問及是否針對民進黨，喜樂島聯盟總召集人郭倍宏向媒體表示，本來申請在凱道舉行，「但台北市政府與民進黨不要，這是北市府與民進黨給我們的場地」。

「反併吞正名公投」活動20日吸引逾萬人參與，圖為現場民眾專注聆聽台上演講（圖片：台灣英文新聞戴俊瑞攝）

（圖片：台灣英文新聞戴俊瑞攝）

高雄「反併吞護台灣」大遊行

高雄「反併吞護台灣」大遊行同日同時在左營世運大道進行，民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨黨團、台灣南社、台灣基督長老教會高雄中會亦出席這場高雄活動。民進黨黨部包括管碧玲、邱議瑩、高雄市議會議長康裕成、以及陳致中在內的高雄市議員全到齊，民進黨高雄市長參選人陳其邁亦出席領隊遊行，高喊「台灣加油！顧高雄！」

陳其邁表示，過去許多台商前進中國、債留台灣，造成島內大量失業，現在中美貿易戰之下台商回流，回台投資擴廠，有望壯大台灣及高雄的經濟發展。陳其邁也批評假新聞猖獗影響台灣政經社會穩定甚鉅，中國五毛黨不斷製造假新聞假消息，企圖左右選情，所以全世界都在看，台灣及高雄選民是否有智慧判斷而做出正確的選擇，不要讓對岸傷害台灣的民主，用選票告訴全世界台灣是追求獨立自主的國家，呼籲高雄選民展現勇氣及智慧拒絕假消息，不讓外力介入，要「顧高雄、捍衛民主。」

陳其邁再次拜託民主聖地高雄的選民，用選票守護台灣、守護高雄，請選民一定要做出明智的選擇，支持民進黨候選人。

高雄市議會議長康裕成表示，選舉進入最後階段，中國透過秘密金援與網路滲透，干擾介入台灣選情情況愈來愈囂張，此時此刻要團結一致，呼籲台灣人透過選票堅決捍衛得來不易的自由民主人權。

遊行現場有統派人士破壞秩序，民進黨活動主持人呼籲現場遊行隊伍民眾理性勿理會、勿受影響，為民主自由繼續向前行。

（圖片翻攝自民進黨網站）