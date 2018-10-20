日歐探測器成功發射 探索水星之謎

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）歐洲太空總署（ESA），與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）共同合作太空任務，搭載兩架探測器的火箭於今（20）日上午成功發射，前往探索水星之謎。

根據《BBC》報導，這項叫做BepiColombo的太空任務，是歐洲首次水星探測任務，並於今日由亞立安火箭，搭載分別由日本和歐洲研發的Bepi和MIO探測器，成功自南美洲發射離開地球表面，預計要花7年的時間才會抵達目的地――水星，希望能解開水星的未解之謎。

水星是最靠近太陽的一顆行星，大氣層非常稀薄，因此無法有效保存熱量，早晚溫差極大，白天時赤道地區溫度可達430°C，夜間可降至-170°C，而極區氣温則終年維持在-170°C以下。

科學家至今仍然無法解釋，為何水星擁有占其質量高達60%的巨大無比鐵核，而且只有區區薄薄一層的地殼。

Bepi的其中一名研發者表示，水星的特徵並無法與太陽系的起源說穩合，除非我們能夠完全解釋水星的特徵由來，不然我們就無法完全了解我們所居住的地球。

其實美國早就二度發射探測器前往水星，並有了驚人的新發現，包括在炙熱的水星表面坑洞中發現液態水與冰，並且地殼含有大量的石墨，這次Bepi將會以之前的發現為基礎，為人類帶來更進一步的解答。

水星的起源是科學家最想了解的問題，現今高密度的水星，很可能不是以最初的型態呈現在世人眼前，根據科學家的猜測，水星有可能比太陽還早出現，並在之後向內遷移，過程中與某些太空物質撞擊融合，才變成今日的水星。

這或許可以解釋為什麼水星有如此薄的地殼，意即地殼在無數次撞擊中剝離了，但科學家無法解釋的是，應該在巨大的撞擊中，就已燃燒掉的大量含硫和含鉀化合物，卻出現在水星的地表。

這些問題都留待Bepi抵達水星後為我們解答，也期待這次探索，能帶給人類更多，關於這個「熱騰騰的小世界」之秘密。

以下為歐洲太空總署於歐洲中部夏令時間（CEST, UTC+2）10 月 20 日 3 點 15 分至 4 點 30 分（台灣時間9點15分至10點45分）的火箭發射直播影片回顧：