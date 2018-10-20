移民署揪新住民「麥」向職場   盼創造多元就職環境

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為鼓勵新住民及其子女投入勞動市場，移民署南區事務大隊臺南市第一服務站與麥當勞合作，邀請新住民及年滿16歲的新住民二代子女，前往麥當勞門市進行實地參訪，內容包括認識工作環境、了解待遇福利、專人指導面試技巧及實際動手DIY等。

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，新住民是臺灣職場的重要生力軍，本次與麥當勞合作，除希望增加新住民就業管道，也期盼其它企業跟進，共同打造友善多元的職場環境。

本次職場體驗吸引不少在地新住民及新住民二代子女參與，活動地點選在全臺南市最「古早」的麥當勞門市舉辦。這間位於西門路二段上的門市店齡已超過30年，是全臺南市第一家麥當勞，不僅伴隨許多人成長，也是市民們的共同回憶。

在具有歷史指標的門市與一群新住民交流，不僅代表老牌企業用誠摯初衷，歡迎寶島臺灣上的不同族群，也象徵新舊文化的兼容並蓄。現場另外邀請專業講師傳授職場面試技巧，並讓學員參觀廚房及動手製作餐點，豐富多元的內容讓大家紛紛表示不虛此行。

從小愛吃蛋捲冰淇淋的新二代子女小樺於活動結束後表示，本次職場體驗相當有意義，不僅能夠DIY製作蛋捲冰淇淋，也讓她一併了解企業文化，並納入個人未來職場考量。

小樺提到自己曾因新住民二代身分而缺乏自信，但成長過程中卻逐漸發現自己擁有不少優勢，例如學會媽媽的越南母語便讓她增加不少競爭力。