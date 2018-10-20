人生好難！？把握這5點 讓你面對「變動」從此老神在在

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）我們不得不承認，在有限的人生中，我們都得面對生活上數不清或大或小的改變。

不過，普華永道全球項目高級經理克里斯托弗•哈維（Christopher Harvey）和專業諮商公司創始人哈維辛克萊（Harvey Sinclair）在接受《Business Insider》訪問時指出，現實生活中，人們面對改變的能力有待加強，甚至是慘不忍睹。

因此哈維提出了5個方法來幫助你面對生活中的變化。

1.認清你可以掌握的事情

「改變」可以發生在微觀和宏觀的尺度上，有些改變是我們無法掌握的，例如：全球經濟蕭條，但有些是自己能夠掌握的。

不過，當你認清可掌握的事情時，你的心情將會開始產生變化，因為你不再為不能控制的事情緊張擔心。除此之外，你也可以思考：「面對這些可掌握的改變我該負起哪些責任，又可以做些甚麼？」

2.騰出時間，照顧自己

哈維表示：「許多變化皆會產生負面影響，因此我們要學會自愛─有意識地騰出時間欣賞真正的自我。」

你可以這樣思考：「沒錯，這件事雖然會在短時間內打擊我，但我還是會安排明天晚上看一部電影、參與活動、認識新朋友…讓自己不沉溺於負面情緒中，而是透過積極正面的活動調整自己的身心靈。」

3.記錄你思想的過程

哈維認為：「寫下發生改變的那一刻到事情結束，它是如何地影響你的心情是很有幫助的。」

在記錄的過程中，內心會有許多「完蛋了！」或者「假設性」的想法，而這時就要提醒自己要用正面態度面對這件事，而最後這些「正面思考」將慢慢地烙印在腦海裡。

4.活在當下

我們無法控制已發生以及未發生的事情，但你可以控制你現在的感受和你的反應。

不過，雖然活在當下很重要，還是要考慮今天的行為將會如何地影響你未來的感受，因此除了眼前的愉快感受，你還得注意當下行動會對未來產生何種影響以及可能的情緒。

5.認識自己

通常，我們不會花很多的時間去了解自己。不過，一旦你知道了哪種「變動」會讓你不安，你就可以在事情發生之前，為自己打一劑強心針，讓你更能以一個準備好的心態去面對。

例如，在進入新的工作環境前，你已經知道自己在一個新環境有社交障礙，那麼你就更應要好好解決這個問題。

對於許多人來說，人生最大的幸福，就是找到那一份安定感。但，對於在社會上力求生存的許多人來說，面對更好的機會我們時常不得不去接受變動，而以上5個方法，希望讓大家在變動的陣痛期中有方可循。