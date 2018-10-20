台中歌劇院曲牆、涵洞設計 獲日本優良設計獎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2018日本優良設計獎（Good Design Award）公布了獲獎名單，「台中國家歌劇院」榮獲最佳百大設計（Good Design Best 100）肯定，台中市政府盼藉此機會，讓國際看見台灣的建築創新實力，提升台中美學城市形象。

1957年由日本通商產業省（商業部）創立的這項大獎，以「優良設計商品選定制度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度）為基礎，針對各國產品、建築、軟體、系統和服務等與人們息息相關的種種優秀設計，加以表彰。

台中建設局指出，台中國家歌劇院擁有世界獨創的曲牆工法，特殊度及難度之高，使得歌劇院在建造過程中困難重重，而知名日本建築師伊東豊雄的美聲涵洞概念，更是全世界劇場建築中最為獨特的設計，也是台中國家歌劇院建築的精華所在。

台中國家歌劇院自2016年正式營運後，參觀人次達427萬人，成為台中最熱門打卡景點之一。台中國家歌劇院至今獲獎無數，包括金石獎、金獅獎、國家卓越建設獎、全球卓越建設獎，以及第15屆公共工程品質金質獎優等。

台中國家歌劇院外觀（圖／台中國家歌劇院臉書）

台中國家歌劇院內部（圖／Good Design Award 網站)