(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日全球警戒中國一帶一路債務陷阱。歐盟特別表示，將加強永續且符合國際規則基礎建設投資。

日本《NHK》報導，當地時間昨（19）日為亞歐會議第二天議程，雙邊討論如何加強關係。

根據報導，歐盟委員會外交和安全政策高級代表費德麗卡·墨格里尼（Federica Mogherini），在記者會中説明，亞洲各國對於歐洲上個（9）月提出的永續且符合國際規則基礎建設投資計劃，表達高度認同，但強調這並不是要對抗某個國家，避免明確批評中國。

不過，報導引述消息人士説法，表示歐盟之所以會提出永續且符合國際規則基礎建設投資概念，就是為了展現自身與中國的不同，並提供不一樣的選擇，給開發中國家。

《NHK》指出，目前中國一帶一路投資計劃，已造成部分國家陷入債務危機，請參考最下方我們先前報導。對此，《NHK》分析，歐盟希望強調建設的永續性，來制衡中國，並加強自身在亞洲的影響力。

歐盟起身對抗一帶一路陰謀 強調建設永續性