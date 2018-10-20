語言不是問題！世界音樂節聚各國文化　風潮推台團不遺餘力

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第四屆「2018世界音樂節@台灣」（2018 World Music Festival @Taiwan）由文化部攜手風潮音樂舉辦，以「邊唱邊跳，搖擺你的快樂」為題，曲風呈現各國文化風情及民族特性，邀請16組國內外樂團，並規劃講座論壇，設有超過110攤特色市集，自即日起至21日結束。



「2018世界音樂節@台灣」以「邊唱邊跳，搖擺你的快樂」為主題（圖：台灣英文新聞/劉怡均）



「2018世界音樂節@台灣」於19日正式展開，圖為會場中的多元特色市集（圖：台灣英文新聞/劉怡均）

文化部攜手風潮音樂舉辦「2018世界音樂節@台灣」（2018 World Music Festival @Taiwan），19日至21日將於台北大佳河濱公園登場，邀請國內外表演團隊，包含台灣原民雷鬼 Matzka、九天民俗技藝團，以及馬來西亞、匈牙利、厄瓜多等共16組團隊帶來精彩音樂。

除此之外，以「邊唱邊跳，搖擺你的快樂」為主題的音樂節，另規劃4場工作坊，5場國際講座。值得一提的是，匈牙利樂團 Muzsikás成軍已40年，這次為首次來台演出；具有台灣特色的神棍樂團、米莎X地下河，MAFANA也將於島嶼舞台演出。



厄瓜多樂團Sisay西賽樂團（圖：台灣英文新聞/劉怡均）



台灣原民雷鬼的代表Matzka，將於活動最後21日壓軸演出（圖：台灣英文新聞/劉怡均）

文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君表示，每年定期舉辦的「世界音樂節在台灣」活動，已逐漸形成專屬台灣特色的國際音樂品牌，除了輸入國際團隊來台演出，更藉由國際策展人之間的媒合串連，成功引介台灣優秀特色團體至國際舞台，持續發展台灣成為亞洲音樂產業指標性演銷平台。

此次音樂節較過往不同的地方，風潮音樂召集人楊錦聰表示，國外大型音樂節已舉辦20年到30年之久，但台灣才正在開始，設定每一年的目標要引進不同的國家表演團體來演出，因此帶來的音樂傳統文化也各異，像是這次以色列樂團Yemen Blues的創作充滿中東色彩，但是又很激情，這種音樂聽了就會一輩子忘不了。



開幕精彩遊街活動（圖/世界文化節＠台灣）

世界音樂節策展人于蘇英表示，透過文化部的支持，團隊將於世界音樂節結束後的隔日，飛往歐洲參加選團活動，並將帶領 Matzka、九天民俗技藝團等與國際策展人交流，推廣台灣音樂並與國際接軌。

于蘇英表示，世界音樂節已舉辦3年，因為去年邀請到國際策展人來台，讓台灣音樂被看見，泰武古謠傳唱因此獲邀，將參加明年3月歐洲大型音樂節Womad，並一舉站上主舞台演出。

「2018世界音樂節@台灣」已於大佳河濱公園展開，活動自21日晚間結束，可搭乘大眾運輸工具至捷運行天宮站，2號出口處提供免費接駁車服務，更多詳情請上官網及臉書查詢。



（影/youtube）