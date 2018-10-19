中經院上修今年GDP至2.61%　鄭貞茂：有望挑戰3%

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中華經濟研究院今(19)日上修2018年台灣經濟成長率至2.61%，國發會副主委鄭貞茂認為，今年經濟成長率應該還有機會上修，甚至有望挑戰3%。

中經院7月預測2018年經濟成長率為2.48%，今(19)日發布最新經濟預測，將經濟成長率上修0.13個百分點，成為2.61%，關鍵就是外貿表現超乎預期。

中經院今舉辦經濟預測記者會，鄭貞茂受邀出席並對當前經濟情勢發表看法。他表示，國際情勢變數很多，但他對經濟成長率還是抱持比較樂觀的態度，2017年全球景氣強勁多頭，外界因此對後市展望樂觀，如今經濟成長走緩，大家又轉為悲觀，但其實景氣只是回到中度成長的情況。

中央社引述鄭貞茂指出，台灣體質強健，加上政府強化投資建設等措施，接下來各智庫應該還是會持續上修2018年的經濟成長率預測，他認為今年要達到3%是有機會的。

報導另引述中經院代理院長王健全說，美中貿易戰的轉單效應已經浮現，有助於拉抬下半年出口，但明(2019)年上半年衝擊將漸顯。專家學者一致呼籲，明年要擴大內需，才能撐起經濟。

王健全指出，第3季出口表現強勁，推測背後原因跟美中貿易戰帶來的轉單效應有關，且在美中貿易戰明朗化之前，轉單效應、台商回流，均會持續挹注出口與投資表現。

不過王健全提醒，美中貿易戰短期帶來正面效益，化學、基本材料等產業仍有受到影響，而且隨著貿易戰時間拉長，明年可能就會出現供應鏈調整、美中互相報復加劇等情形，明年上半年會有較大衝擊，不能掉以輕心。

至於2019年展望，中經院預測明年經濟成長率為2.18%，較2018年續跌0.43個百分點，成長減弱原因，是受外部環境干擾所致。

對於近幾年台灣的經濟成長率僅達2%以上，沒有更大突破，王健全說明，台灣現在面臨結構問題，一定要有改變，才有機會創造更大的成長動能。而政府現在推動的新南向投資、五加二創新產業等，都有助於結構轉型。

國發會副主委鄭貞茂則認為，國際雖然充滿不確定因素，但台灣經濟充滿韌性。回顧過去，台灣在亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯，經濟情勢雖有波動，但沒有出現太大問題；如今美中貿易戰持續延燒，外界憂心可能造成嚴重衝擊。不過貿易戰也會給台灣帶來轉單效應、台商回流，有助於強化投資動能。