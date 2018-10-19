台指本週跌幅1.26%　生技醫療類股表現最佳、汽車類跌幅最大

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據臺灣證券交易所統計，10月19日發行量加權股價指數收盤為9,919.26點，較上週(10月12日)的10,045.81點下跌126.55點，跌幅約為1.26%，集中交易市場總成交金額為5,652.04億元。

產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲1.25%為最大，跌幅以汽車類指數下跌7.11%為最大，未含金融類指數下跌102.27點，跌幅約為1.22%，未含電子類指數下跌271.88點，跌幅約為1.88%，未含金融電子類指數下跌247.26點，跌幅約為2.03%。

台灣50指數收盤為7,653.30點，較上週的7,755.69點下跌102.39點，跌幅約為1.32%，寶島股價指數收盤為11,263.33點，較上週的11,392.01點下跌128.68點，跌幅約為1.13%。

本週集中交易市場總成交金額為5,652.04億元，全體上市股票成交金額為5,116.34億元，股票成交量週轉率為1.44%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,165.02億元，占全體上市股票交易金額22.77%

第二名，半導體類1,047.87億元，占全體上市股票交易金額20.48%

第三名，光電類446.40億元，占全體上市股票交易金額8.72%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類4.57%

第二名，電機機械類2.96%

第三名，光電類2.32%

累計今年年初開盤迄今共196個交易日，集中市場總成交金額為26兆6,729.61億元，市場日平均成交金額為1,360.87億元，股票成交量週轉率為68.36%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2018年10月19日全體上市公司市場總值為新台幣29兆9,650.80億元，較上週(2018年10月12日)市值30兆1,785.40億元減少2,134.60億元，減幅約為0.71﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)