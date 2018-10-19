更寮國小校舍整建動土 帶動地方嶄新風貌

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市五股區更寮國小於今（19）日舉行「老舊校舍整建工程動土奠基典禮」，工程由市府編列1億7,286萬元之經費，工程由新工處代辦統包，完工後更寮國小校園將煥然一新，帶動起五股社區發展的新風貌。
更寮國小校舍整建由市府編列1億7,286萬元之經費，採先建後拆方式進行整建工程，總樓地板面積6,929.28平方公尺，共有32間教室及1座3層樓的活動中心，將於108年12月間完工；第二階段拆除原中大樓及綠化，將於109年8月間完工，完工的多功能活動中心將提供社區民眾共用、共學、共好的期待，讓快速發展中的五股區有了更完善新穎的教育設施。
教育局林奕華局長表示，更寮國民小今年校齡已73歲，雖鄰近工業區，多年來不斷的以創新及追求卓越的精神辦學，深受更寮地區人士的肯定與嘉許。但由於校舍老舊、學生學習動線分散等因素，在市政府經費大力挹注下，新校舍的改建將興建二棟地上四層的教學大樓及活動中，未來啟用之後，學校將擁有專業的圖書館、設備完善的教學專科教室、學生專用的活動中心及大型多功能活動空間，永續多樣性的生態園、適性展能的及寬闊安全的運動場等，讓教育與校務有更前瞻的經營與發展。