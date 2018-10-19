新北資訊科技教育成果展　VR顛覆未來學習新體驗

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市教育局今(19) 日舉辦「尋寶奇謀─ 新北市資訊科技教育成果展」，展中還邀請到美國矽谷職業技術教育高中機電工程師Jim Burnham，分享「結合工程、 機器人及程式設計在科技與教學的應用」， 並邀請新北市明志國小及外縣市績優行動學習團隊， 分享新興科技的教學應用，讓民眾不但可以充分玩科技， 更可以學習科技新知。

今日的「資訊科技教育成果展」是歷年來規模最大， 參與人數最多的資訊展，活動包含「大師論壇」3場次、「 創作工作坊」7場次、「互動闖關」60攤、以及「達code島： 程式教育區」、「VR科學實驗室」及「未來學習新體驗： 前瞻創新區」三大主題區。

此外，舞台區更定時舉辦「勇者鬥惡牛」 學科電競大賽，現場民眾可以戴著新北限量版QRcode拍拍尺進 行闖關，闖關歷程將同步記錄於雲端供查詢，只要完成挑戰11個關 卡，就能獲得精美小禮，並參與大會抽獎活動， 有機會抽中最新智慧型手機。

「互動闖關區」由新北市59所行動學習學校及4所程式教育重點學 校，各自展現資訊教學成果，用最新科技設計體驗課程。其中青山國 中小「女神變臉秀」，民眾可以馬上自拍， 讓女神的臉龐瞬間變成自己的照片。海山國小、 秀朗國小及國光國小共同設計的「小孩駕訓班」， 讓學生利用行動載具挑戰陸地空中任務， 了解飛行器與汽船的運作原理。江翠國中「環遊世界闖天關」， 則是運用APP跨越地理界限， 利用GPS定位學習新北不同區域的文化，就像抓寶闖關一樣有趣。 此外，今日人氣超旺的「三大主題區」以及「創作工作坊」， 有VR/AR、機器人、物聯網腳踏車等許多有趣的科技應用體驗， 還能現場做「涼爽風扇」及「動感小車」，大小朋友玩得不亦樂乎。

此外，更邀請美國矽谷職業技術教育高中機電工程師Jim Burnham，分享「結合工程、 機器人及程式設計在科技與教學的應用」， 並邀請新北市明志國小及外縣市績優行動學習團隊， 分享新興科技的教學應用，讓民眾不但可以充分玩科技， 更可以學習科技新知。

市長朱立倫表示，新北市一直以來都非常重視資訊教育， 從基礎教育到中等學校教育的師資、課程、資源整合、硬體設備等， 都有完善的規劃。 科技應用能力絕對是我們要培養孩子所需具備的關鍵能力之一， 更是未來社會必須的能力，新北市藉由科技提升學生的學習成效， 同時培養學生善用科技解決各式問題的能力。