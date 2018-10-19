六都課綱推手齊聚新北 共議課程領導新策略

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市教育局於今（19）日與淡江大學聯合辦理「 勇渡十二年國教新課綱的深水區~課程與教學領導的起飛與續航」 學術研討會，延續深化新課綱的精神理念，轉化、 落實於各校的教學現場，研發創新具體可行的課程， 凸顯新北教育的教學特色。

教育局蔣偉民副局長表示，藉由本次研討會， 六都新課綱推手齊聚一堂，分享各自經驗， 藉由專業對話激發出課程領導之嶄新策略，同時引進大學教育資源， 朝向系統整合夥伴協作的課程改革；探討大學教育資源、 地方教育主管機關與高中職學校資源聯結之途徑， 以落實政策之執行；持續深化共學共好的力量， 以課程發展中心串起跨校共學共好的PLC(教師專業學習社群)， 從支持系統、資源引入、教師動能建立新北市學校特色。

新北市政府教育局進一步表示， 本次研討會由各學科課程發展中心種子教師實地解說課程發展之歷程 與特色， 呈現本市各學科課程發展中心106學年度推動新課綱的歷程與成果 ，包含新課綱之多元選修、校訂必修、部定必修、 跨領域及探究與實作課程等，例如生物科「綠野新莊」及地理科「 東北亞流行語傳統文化」的多元選修課程模組， 是教師專業社群跨校合作的示例；數學科「數與數線」、物理科「 夜市物理學」、化學科「保養品製作與商品設計」及地球科學科「 自然科學探究與實作」等部定必修課程模組， 則讓學生的學習更多元、有趣，且著重實作、素養與跨領域之課程； 國文科「擺接風華」、公民科「食尚玩家」、歷史科「 樹林文史地圖」及英文科「永平小導遊」則是校訂課程模組， 透過跨領域教師社群合作，以實作任務導向帶領師生探索地方風采， 協助各校發展「地方學」課程。

新北市自新課綱公布以來迄今， 除於105學年度率全國各縣市之先成立10個「課程發展中心」， 迄今辦理將近450場研習，參與教師高達17000人次以上， 精實建構教師課程發展與專業教學之支持系統；另外也建置「 課程發展工作圈」的高中職學校行政支持系統， 協助學校以系統思考建構符應十二年國教新課綱的學校總體課程。 此外更邀集教學現場資深教務主任擔任課程督學、課程輔導員， 成立「新北市新課綱行動協作平臺」，走遍新北市高中職學校， 提供諮詢輔導新課綱因應策略。