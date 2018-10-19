挹注國庫收入　央行11/1標售特殊號碼鈔券

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）為挹注繳庫收入，中央銀行委託台灣銀行於11月1日起進行今年最後一次公開標售特殊號碼鈔券。這次拍賣將延續上次的「混搭風」方式，總計拍賣144組特殊號碼鈔券，拍賣底價為新台幣645萬8600元。

中央社昨(18)日引述央行發行局局長施遵驊表示，這是央行第13次公開拍賣特殊號碼鈔券。累計前12次公開拍賣特殊號碼鈔券，央行實質所得為6938萬元7984元，全數繳納國庫。

前一次拍賣時，央行首次採取將不同面額的特殊號碼搭配成一組標售，此種「混搭風」引發市場好評。由於上次拍賣混搭組合全數拍出，因此這次決定加碼，除有50組的「千元鈔、百元鈔」混搭組合外，還有5組「五百元鈔、千元鈔、千元鈔(英文字母不同)」的混搭組。

總計本次將公開拍賣144組、5521張特殊號碼鈔券，底價總和為645萬8600元。詳情如以下超連結： 特殊號碼鈔券拍賣組別及底價明細表

施遵驊表示，央行將委託台銀在11月1日上午10點起至11月6日上午10點止，採網路投標方式公開拍賣，拍賣所得將全數繳庫。

台銀也將自10月22日至11月6日間，在官網的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳載網拍業務作業規定，歡迎有興趣蒐藏的民眾上網查閱。

央行首次拍賣特殊號碼鈔券是在2012年9月，當時準備74組「三開典藏版」（3張不裁切的建國百年100元券）。其中編號「QU888888AL」的三開典藏版，以68萬8888元天價標脫，目前依舊保持史上單筆最高價紀錄。

至於單張最高投標倍數，則是在2013年5月2次標售時，有一張「888888」的6連號100元券，最後以面額的153.6倍、高達1萬5360元的高價標出，為歷年最高紀錄。