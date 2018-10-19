蔡英文：用經驗與技術　臺灣與世界交朋友

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）蔡英文總統今（19）日勉勵外交部青年大使只要勇敢地走出去，世界也會因此走進臺灣，「貢獻我們的經驗與技術，這就是臺灣結交朋友的方式。」

蔡總統週五接見今年度外交部「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團成員時表示，年輕人嶄新的思維往往是帶領國家不斷創新、持續往前進步的動力來源，期盼青年大使在出訪過後，持續保持熱情，給政府既有的外交工作，帶來正面的創意與刺激。

蔡總統提及，臺灣在農業、教育、醫療、科技等領域皆有世界頂尖的競爭力，能夠造福國際社會，讓世界變得更好，「只要我們勇敢地走出去，世界也會因此走進臺灣。貢獻我們的經驗與技術，這就是臺灣結交朋友的方式。」

提及臺灣的外交工作，蔡總統表示，儘管在地緣政治或歷史上，臺灣常被拿來與周遭更大的國家來比較，不過從全球的尺度來看，臺灣是頗具規模及實力的國家，「我們要對自己有信心；臺灣有能力為世界帶來貢獻。不論是我們追求民主的經驗，或是發展經濟的成果，都值得許多國家參考。」

蔡總統也特別提到，今年的農業青年大使裡有來越南的新住民第二代及越南女婿，而在國際青年大使裡，則有從小在泰國長大的同學。她強調，「以人為本的交流，就是我們和亞洲鄰近國家深化互動最好的基礎。」