中市災害救難經驗豐  新南向各國消防精英來台參訓  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，台中市消防局自10月15日至19日與雲林科技大學合作辦理「國際化學災害搶救訓練」，推廣災害防救接軌國際經驗，來自新南向等國包括越南、菲律賓、印度、澳洲以及尼泊爾等地消防專業人才22人參與，為期5天的消防訓練活動在消防署竹山訓練中心展開。

「2018年新南向國際化災培訓交流計畫」10月18日由市府消防局副局長楊元吉講授應變人員的火場基礎認知與大型活動防災整備，交流化學災害的基礎認知、個人防護裝備的使用時機說明及應變設備實務操作流程等，傳授我國大型活動防災準備及火場應變，藉此推廣台中化災搶救事故的學術專業、人才培訓及經驗至國際。

消防局表示，鑑於科技的進步及國際間交流頻繁，各項災害的因應模擬均不可輕忽，其中化學物質災害種類繁多、性質複雜，且具毒性、腐蝕性、易燃性、禁水性及易爆性特質，稍有不慎，極可能引起洩漏、火災、爆炸等危害；因此，國際間加強化學災害搶救訓練及交流更為重要。

消防局長蕭煥章表示，期待藉由舉辦國際化學災害搶救訓練，提升各國相關化災應變人員於化學災害現場搶救執行能力，保障救災人員自身安全，以降低人員傷亡及財產損失，確保任務能順利完成。