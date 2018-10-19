貿易戰轉單效應 中經院上修今年GDP至2.61%

中華經濟研究院今天上修2018年全年經濟成長率至2.61%，中經院代理院長王健全直指，美中貿易戰的轉單效應已經浮現，有助於拉抬下半年出口，但明年上半年衝擊將漸顯。

中經院7月預測2018年經濟成長率為2.48%，今天發布最新經濟預測，將經濟成長率上修0.13個百分點，關鍵就是外貿表現超乎預期。

王健全說明，今年下半年的比較基期較高，原先認為偏高的基期可能壓抑成長幅度，如今數據看來，第3季出口表現強勁，推測背後原因跟美中貿易戰帶來的轉單效應有關，且在美中貿易戰明朗化之前，轉單效應、台商回流，均會持續挹注出口、投資表現。

不過王健全提醒，美中貿易戰短期帶來正面效益，化學、基本材料等產業仍有受到影響，而且隨著貿易戰時間拉長，明年可能就會出現供應鏈調整、美中互相報復加劇等情形，明年上半年會有比較大的衝擊，不能掉以輕心。

至於2019年展望，中經院預測明年經濟成長率為2.18%，較2018年續跌0.43個百分點，成長減弱原因是受外部環境干擾所致。

對於近幾年台灣的經濟成長率都僅達2%以上，沒有更大突破，王健全說明，台灣現在面臨結構問題，一定要有改變，才有機會創造更大的成長動能，而政府現在推動的新南向投資、五加二創新產業等，都有助於結構轉型。