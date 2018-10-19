第23屆「台法文化獎」獲獎名單出爐　3法人獲獎

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「臺法文化獎」，今年9月10日在巴黎法蘭西學院召開第23屆評審會議，文化部長鄭麗君親赴法國與法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特(Jean-Robert Pitte)院士共同主持，本屆遴選出3名獲獎者，分別為猶安娜‧高葛蘭 (Josiane Cauquelin) 女士、繆詠華女士、路卡斯‧漢勒(Lukas Hemleb) 先生。

文化部指出，猶安娜‧高葛蘭 (Josiane Cauquelin)為法國國家科學研究中心附屬東南亞中心名譽研究員，自1983年起定期至臺東卑南族的南王部落進行多項研究，並集結出版成論文、影像與錄音資料，以及三冊重要專書《卑南族―從獵人頭到現代世界》、《最後幾位傳統南王卑南巫師的祭祀文》、《卑南語/英語字典》，其中的字典現已成為卑南語傳授的重要工具。此外，高葛蘭女士更將其所擁有的大量卑南文物捐贈給法國巴黎人類博物館，目前則由法國布朗利河岸博物館所擁有，並進行分類編錄。

缪詠華女士為臺灣中央廣播電臺法語節目「博物館時光—故宮瑰寶」製作人暨主持人，具有中、英、法語能力且對故宮文物有豐厚認識，她藉由中央廣播電臺觸及廣大的法國聽眾，並吸引造訪臺灣之外國貴賓們的關注。缪詠華女士尤其透過翻譯文學作品及電影字幕，促進法國、歐洲及臺灣之間的文化交流，迄今已中譯二十多部著作，包含聖-修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的《夜間飛行》(Vol de nuit)、勒梅特(Pierre Lemaitre)的《天上再見》(Au-revoir là-haut)等。電影字幕翻譯則多達一百部以上，包含法國著名導演楚浮、侯麥、高達等人的作品。

路卡斯‧漢勒(Lukas Hemleb)先生為德籍劇場導演，現定居法國。漢勒先生2006年受邀執導漢唐樂府的作品「洛神賦」並擔任舞台及燈光設計，因而開啟與臺灣表演藝術的緊密合作關係，2008年再度受邀執導臺灣作曲家金希文創作的「福爾摩沙信簡―黑鬚馬偕」一劇並擔任舞台燈光設計。為瞭解東亞文化與思想，漢勒先生開始學習中文，並持續與臺灣藝術團隊合作。他目前正將臺灣作家吳明益的作品《複眼人》改編成現代歌劇，並將於新落成的臺北表演藝術中心進行首演。漢勒先生藉由不間斷地穿梭於臺法兩地，拉近了臺法、臺歐雙邊的舞台藝術領域，並促成新形態的合作關係。

「臺法文化獎」歷屆獲獎者皆為促進臺法、臺歐文化交流的重要橋樑，本屆遴選結果除肯定3位獲獎者長期投入其領域並獲致相當成果，並期望藉此激勵更多為國際文化交流默默耕耘的人士或單位，持續投入他們的熱忱與努力。