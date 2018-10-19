(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，秘魯日裔前獨裁總統阿爾韋托·謙也·藤森（Alberto Kenya Fujimori）女兒，秘魯在野黨領袖惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi），遭檢方依涉嫌違法洗錢為由，進行預備性拘留。

日本《時事通信》報導，秘魯法院在當地時間17日，命令釋放惠子。報導引述當地媒體，表示惠子獲釋後，成自己宛若被釘在十字架上一樣痛苦，但強調這是讓家人和政黨團結的機會，並表達感謝。

藤森惠子進入法院（她衣服上西班牙文意思是「被羈押人」）。她稍後獲釋（美聯社）

以下是稍早報導。

（發稿時間：2018/10/11 09:44）

日本《產經新聞》報導，惠子涉嫌在2011年秘魯總統大選中，進行違法洗錢行為，隱藏來自巴西知名建築公司的政治獻金，且有潛逃境外之虞，因此在前往檢察署配合調查時，當場遭到預備性拘留。

對此，惠子特別在推特上公開一封親筆信，控訴檢察官行為，是政治迫害。

p. Keiko Sofía Fujimori Higuchi pic.twitter.com/AwSQPQiUmK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2018年10月10日

日本《NHK》分析，在本（10）月初秘魯地方選舉中，執政黨表現超乎預期地良好，因此執政黨似乎想趁自己支持正高時，打擊在野黨勢力。

有關秘魯政治動態，請參考：

（發稿時間：2018/10/04 09:35）

日本《NHK》報導，秘魯最高法院在當地時間4日，要求藤森立刻返回監獄服刑，並表示取消特赦的理由，是他犯下人道相關罪行，相當重大，因此不宜予以特赦。

《NHK》分析，秘魯在本周末，將迎來地方首長選舉，因此有人認為，取消特赦的決定，可能是執政黨想要打擊藤森長女惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）領導的在野黨，而進行的政治操作。

根據日本《共同社》，藤森預計透過律師，對最高法院的命令提出質疑，但他似乎免不了回監服刑的命運。對此，惠子在記者面前掉下眼淚，批評法院決定無情且不公允。

藤森長女惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）在記者面前哭泣，控訴法院不公允（美聯社）

根據日本《NHK》的整理，藤森是日本移民的第二代，1938年於秘魯首都利馬出生。父母來自日本熊本縣。

藤森曾擔任秘魯的國立大學的教授和校長，並且在1990年的總統選舉中，以打破現狀為號召，得到偏鄉原住民族和城市的低收入者的支持，而當選總統。面對當時通膨率達到每年百分之7000的秘魯，藤森上任後積極引進外資開發銅和鐵等礦物資源，讓秘魯的經濟復甦。此外，他還全力打擊國內左派游擊隊和毒品交易組織，成功改善該國的治安情況。

藤森（美聯社）

而在1996年2月，日本大使館遭到左派游擊隊佔據，並與警方僵持長達4個月後，藤森決定派特殊部隊攻堅，成功救出人質，得到國際贊許。

不過他和在野黨的關係卻一直很不好。藤森在1992年解散國會，暫停憲法條文，並違反憲法連任總統三次。這樣強硬的政治作風，導致了來自國內外的批評。到了2000年，藤森派人收買在野黨議員的影片流出，陷入政治危機，他以參加國際會議為藉口，跑回日本展開逃亡生活。

不過藤森一直沒有放棄重返秘魯政壇的可能性。在2005年，為了確認是否有機會參加秘魯總統選舉，他偷偷前往智利，但遭到該國警方逮捕。

2007年，他在被智利警方軟禁的情況下，參與日本的參議院選舉，但不幸落選。同年，智利最高法院決定將藤森移送至秘魯，三年後便遭秘魯法院以擔任總統時，指使治安部隊殺害無辜人民為由，判決25年有期徒刑。

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藤森在秘魯法庭(美聯社)

在2012年，藤森家人以高齡和健康狀況不佳等理由，向秘魯法務部要求特設，但遭駁回。在2016年秘魯總統大選中，藤森的長女惠子·蘇菲婭·藤森·樋口（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）和庫辛斯基展開激烈選戰，顯示藤森雖然健康狀況堪憂，但在政治界仍有相當大的影響力。

藤森的女兒：在野黨領袖藤森惠子(美聯社)

由於庫辛斯基的政黨沒有在國會中取得過半，因此為了取得藤森惠子領導的國會多數黨的支持，只好在去（2017）年12月25日，選擇特赦藤森。

但此舉引起了民衆和人權團體的不滿，導致有人號召在平安夜上街抗議，甚至一度傳出可能造成內閣總辭。

秘魯前獨裁者藤森女兒涉嫌洗錢 法院判斷不需羈押獲釋