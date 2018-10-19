〈時評〉台灣比古巴還不如？

喜樂島聯盟10月20日的「要公投」、「反併吞」、「東奧正名」遊行，外來殖民統治一甲子、二度在野的中國國民黨完全抵制，不讓人意外；標榜本土、主張台灣前途由2300萬台灣人決定、二度執政的民進黨也嚴格禁止其黨公職及候選人參與1020的相關活動，則讓人百思不解。

改國名、換國旗，國際社會不乏先例；公投這、公投那，更是歐、美民主國家的家常便飯。台灣朝野兩大政黨，卻似乎視正名如蛇蠍、避之唯恐不及，視公投如文革猛獸、綁之綑之而後安，寧不怪乎？

今年7月22日，古巴第九屆全國人大會議通過《古巴共和國憲法草案》，並將該等新憲法草案交付公眾辯論，預計以之取代1976年的舊版本憲法。台灣人看到這則新聞，不覺得可悲可嘆嗎？連共產古巴都可以制定新憲法，其實只說明了一件事：國家是為滿足實現人民的需要而存在的！一個正常國家的多數正常人民，如果認為有制定一部新憲法的必要，執政者就有義務讓全體人民迎接一部新憲法的誕生，不是嗎？

回頭看看今天套在2357萬台灣人脖子上，所謂的《中華民國憲法》的這副枷鎖：1946年為轄下11,418,194平方公里領土上的5億中國人制定打造的這部《中華民國憲法》，被1949年兵敗中國的蔣介石帶到36000平方公里土地、600萬人口的台灣後，水土不服、尺寸不合之外，更完全印證孔老夫子說的「名不正、言不順、事不成」，讓被「中華民國」綁架挾持的台灣至今被國際社會孤立、被國際組織霸凌歧視、被拒聯合國門外！

在蔣介石、蔣經國父子獨裁統治的年代，管它世界潮流如何時移勢易，《中華民國憲法》不動如山就是不動如山！沒有民意基礎的獨裁強人不再後，接棒的李登輝總統，雖然在中央與國會都有絕對優勢，可惜任內也只主導出東修修、西補補的六次憲法增修工程，終究沒能上演「出埃及記」；政黨第一次輪替上台的陳水扁總統，受限於朝小野大，任內勉強擠出一次憲法增修，讓國民大會成為過去式，想制定新憲法，仍然是痴人作夢。陳水扁之後，復辟的馬英九總統連民主政治ABC的公投都看成是「搞文革」，當然不容《中華民國憲法》有隻字片語的增修，遑論制定新憲法！上台兩年多的蔡英文政府，雖然國會過半還綽綽有餘，可是，連信誓旦旦的司法改革都因顧忌這、顧忌那而處在空轉階段，要標榜「維持現狀」的蔡總統打破「中華民國」自欺欺人的國名、領土、國旗、國歌的「現狀」，大破大立地制定新憲法，想來無異是天方夜譚！

才告別卡斯楚強人統治不到兩年的古巴，都可以制定新憲法，已告別蔣介石、蔣經國父子獨裁強人統治超過30年的台灣，制定新憲法卻仍然是禁忌，這種「台灣特色的民主」算什麼？難道說：民主台灣，比共產古巴還不如？！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）