故宮曼谷開展　盼搭起臺泰藝文交流橋樑

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）故宮博物院前進泰國曼谷開展！為結合創新科技與推廣人文藝術，故宮首度於曼谷舉辦「清明上河圖—故宮新媒體藝術展」，以數位化與多媒體裝置展演故宮的典藏文物，並加入各種融入式的體驗裝置，讓參觀者彷彿徜徉在古典山水畫境之中。

故宮此次與泰國曼谷河城藝術古董中心（River City Bangkok）合作，自即日起至明（2019）年2月12日於藝術古董中心展出，這是故宮第一次於東南亞舉辦的大型新媒體藝術展，也是首次與民間企業合作商業型數位展。

故宮表示，希望透過展覽加深東南亞民眾對故宮典藏的認識，落實新南向文化交流，也嘗試讓典藏文物走出博物館場域，更加貼近民眾生活。

河城藝術古董中心位於昭披耶河畔（Maenam Chao Phraya），周圍為曼谷新興的文創基地，為呼應當地的都會河岸景觀，故宮特別以水岸生活及庶民文化作為展覽脈絡，以《清院本清明上河圖》為藍圖，推出《古畫動漫-清明上河圖》長卷動畫作品。

故宮也提及，為增添展品多元豐富性，展覽新增其他與水岸景觀相關的數位展件，如虛擬實境、擴增實境、互動裝置、多媒體影音等，其中《神遊幻境》藉由虛擬實境裝置，讓體驗者走入元代名畫《鵲華秋色》中，乘船飽覽古黃河沿岸風光。

民眾亦可透過《神奇百駿》這件以清代朗世寧《百駿圖》發想的共創作品，繪製自己的駿馬，看到自己的創作在河畔嬉戲奔跑的模樣。

此外，故宮的最新力作《海錯奇珍》則取材自清代聶璜所繪的《海錯圖》，透過沉浸式互動劇場的方式，引領觀眾沈浸於古人眼中奇幻多變的深海景致。

故宮表示，此次展覽主視覺亦特別選用《清明上河圖》中最具代表性的「虹橋」，除象徵雙方的首次藝文合作外，更盼望能搭起與泰國藝文交流的橋樑，更進一步認識彼此的文化底蘊，增進臺泰之間的友誼。

► 故宮於泰國曼谷推出「清明上河圖—故宮新媒體藝術展」（照片來源：故宮博物院提供）